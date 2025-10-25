"É crise? Chama o Inter!" Jornais cariocas provocam o Colorado antes do duelo com o Fluminense

As recentes eliminações na Libertadores de 2023 e na Copa do Brasil deste ano renderam ao Fluminense o título de “carrasco” do Inter. Os números recentes demonstram uma superioridade carioca: o tricolor perdeu apenas duas das últimas 10 partidas disputadas entre as equipes.

Esses dados chamam a atenção e ajudam a criar um clima positivo para o rival do Inter no jogo deste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O retrospecto favorável, inclusive, motivou o jornal carioca Meia Hora a publicar, em sua edição de fim de semana, uma matéria exaltando a recente supremacia do Fluminense. “É crise? Chama o Inter!”, diz o título da reportagem principal, que ocupa uma página inteira do jornal.

Já o jornal O Dia, também em sua edição impressa, destaca o que seria “um encontro de boas lembranças” para o Fluminense. A publicação recorda que, após o Mundial de Clubes, o time então comandado por Renato Portaluppi encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. “Encontro de boas lembranças para voltar a vencer”, destaca o título de O Dia sobre a partida.