"É crise? Chama o Inter!" Jornais cariocas provocam o Colorado antes do duelo com o Fluminense

As recentes eliminações na Libertadores de 2023 e na Copa do Brasil deste ano renderam ao Fluminense o título de “carrasco” do Inter. Os números recentes demonstram uma superioridade carioca: o tricolor perdeu apenas duas das últimas 10 partidas disputadas entre as equipes.
Esses dados chamam a atenção e ajudam a criar um clima positivo para o rival do Inter no jogo deste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.
O retrospecto favorável, inclusive, motivou o jornal carioca Meia Hora a publicar, em sua edição de fim de semana, uma matéria exaltando a recente supremacia do Fluminense. “É crise? Chama o Inter!”, diz o título da reportagem principal, que ocupa uma página inteira do jornal.
Já o jornal O Dia, também em sua edição impressa, destaca o que seria “um encontro de boas lembranças” para o Fluminense. A publicação recorda que, após o Mundial de Clubes, o time então comandado por Renato Portaluppi encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. “Encontro de boas lembranças para voltar a vencer”, destaca o título de O Dia sobre a partida.
Fluminense e Inter se enfrentam neste sábado, às 17h30min, no Maracanã. O Colorado ocupa a 14ª colocação na tabela, com 35 pontos, enquanto o Fluminense é o sétimo colocado, com 41.