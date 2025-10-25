Inter

Provocações
Notícia

"É crise? Chama o Inter!" Jornais cariocas provocam o Colorado antes do duelo com o Fluminense

Levantamento feito pela imprensa local aponta que Tricolor das Laranjeiras perdeu apenas dois dos últimos 10 jogos contra os gaúchos

Geison Lisboa

Do Rio de Janeiro

