Dupla ex-Inter é convocada por seleção que disputa vaga na Copa do Mundo nesta data Fifa

O lateral-esquerdo Erik é um dos nomes da lista de convocados dos Emirados Árabes Unidos. Al Ain / Reprodução

A seleção dos Emirados Árabes Unidos é uma das seis equipes que lutam pelas duas últimas vagas do continente asiático para a Copa do Mundo do próximo ano. E nesta terça-feira (7), o técnico romeno Cosmin Olăroiu convocou os 27 jogadores que irão representar o país nos dois jogos decisivos.

Na lista constam nove jogadores nascidos no Brasil, sendo que dois tiveram passagens pelo Inter. O mais experiente deles é o atacante Caio Canedo, de 35 anos, que passou pelo clube entre 2013 e 2015 e marcou três gols em 42 jogos. O jogador ainda conquistou o Gauchão duas vezes.

O atleta atua nos Emirados Árabes Unidos desde 2014 e é convocado desde 2020. No país já defendeu Al Wasl, Al Ain e, atualmente, está no Al Wahda. Neste período, foi campeão nacional duas vezes e ainda conquistou outros troféus, que o consolidaram no país.

Caio chegou ao Inter em 2013 após passagem pelo Botafogo. Félix Zucco / Agencia RBS

O outro é o lateral-esquerdo Erik, de 24 anos. Gaúcho de Quaraí, ele deixou o Inter em 2020 com apenas duas partidas. Desde então, está no Al Ain. Por atuar no país asiático, ele foi convidado a defender a seleção, sendo convocado pela primeira vez em setembro.

No currículo, o jogador tem um título do Campeonato Emiradense, além da conquista da Champions League da Ásia da temporada 2023/2024. Neste ano, ele esteve em campo pela equipe no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, torneio em que o Al Ain foi eliminado na primeira fase.

Reta final das Eliminatórias

Na quarta fase das Eliminatórias, a seleção dos Emirados Árabes Unidos estreia neste sábado (11), às 14h15min (de Brasília), contra Omã, em casa. Depois, na terça-feira (14), encara o Catar, fora de casa, no mesmo horário.

Para garantir vaga no Mundial, a seleção emiradense terá de ficar com a liderança da chave. Contudo, caso termine em segundo, garante classificação para a repescagem asiática, etapa em que enfrentará o vice-líder da outra chave. O vencedor avança para a repescagem mundial, que terá outros cinco países.

Vale destacar que os Emirados Árabes Unidos disputaram apenas a Copa do Mundo em 1990. Na Itália, o país foi eliminado na primeira fase com três derrotas.