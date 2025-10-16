"Domingo temos outra final": como os Díaz projetam o próximo jogo do Inter

Técnico e auxiliar do Inter destacaram importância do confronto de domingo (19). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Logo após mais uma derrota do Inter fora de casa em 2025, desta vez para a organizada equipe do Mirassol, pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, Emiliano Díaz chamou o jogo contra o Sport, no domingo (19), no Beira-Rio de "final".

— A gente fez um jogo muito ruim, que não é o que queremos. Nem nós nem o grupo. Então, agora é botar a cara. Domingo temos outra final. Sabemos que nós estamos em um momento em que são todas finais para nós. E as finais se jogam diferente — avalia Emiliano Díaz.

Sobre Sérgio Rochet, que passará por outro procedimento cirúrgico, o auxiliar técnico diz que aguarda o retorno do camisa 1 o mais breve possível:

— Tem que recuperar, está com uma dor no seu tornozelo e outra na mão. E nós estamos esperando o médico para ele e tomara que volte o mais rápido possível — disse.

Por falar em goleiro, os Díaz foram questionados sobre uma possível utilização de Ivan, que jogou apenas 45 minutos pelo Inter, em 21 de janeiro de 2024, após as falhas de Anthoni contra o Mirassol. Porém, desconversaram:

— Falar pontualmente de um jogador (referindo ao desempenho de Anthoni) depois de uma derrota acho que é covardia. Depois a gente vai analisar e veremos por onde estão os erros. Acho que hoje falhamos todos. Domingo temos que dar uma resposta aos torcedores porque isto não é o verdadeiro Inter.

O Colorado recebe o Sport no domingo, às 18h30min. A equipe de Pernambuco é a lanterna do Brasileirão.

Confira na íntegra a entrevista coletiva dos Díaz