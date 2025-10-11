Inter

Dia a dia
Notícia

Dois técnicos? Como funciona o trabalho da dupla Ramón e Emiliano Díaz no Inter

Pai e filho trabalham juntos há 14 anos e replicam no Beira-Rio normas construídas nesse período

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS