Dirigentes do Inter são recebidos pelo presidente da CBF

Com o objetivo de estreitar relações e tratar de temas como o fair play financeiro e a qualificação da arbitragem, o presidente do Inter Alessandro Barcellos foi recebido pelo presidente da CBF Samir Xaud. O encontro ocorreu na tarde desta sexta-feira (24), na sede da Confederação, no Rio de Janeiro.

O vice de futebol José Olavo Bisol também participou da reunião, que teve como propósito reforçar o relacionamento entre as entidades. Durante a visita, os dirigentes colorados presentearam o presidente da CBF com uma camisa oficial do Inter.

— Entre os assuntos abordados nesta sexta, falamos sobre o grupo de trabalho implementado pela Confederação para estruturar uma proposta de fair play financeiro no país e também tratamos da qualificação da arbitragem brasileira. Visitas como essa reforçam o papel de importância desempenhado pelo nosso clube no futebol nacional e estimulam uma aproximação contínua do Inter com a CBF, mantendo-nos atualizados e permitindo que façamos contribuições sobre temas em evidência no debate nacional — afirmou o presidente Alessandro Barcellos, por meio do site oficial do clube.

A visita ocorreu em razão da agenda colorada nesta semana. A delegação do Inter está no Rio de Janeiro desde a madrugada da última quinta-feira (23), quando a equipe deixou Salvador para se hospedar na Praia do Leme. O jogo contra o Fluminense acontece na tarde deste sábado (25).