Destaque contra o Botafogo, Vitinho celebra vitória do Inter: "Importante para afastar logo essa fase ruim"

Vitinho foi festejado pelos companheiros ao marcar o segundo gol do Inter sobre o Botafogo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma vitória do alívio. Foi isso que ficou nítido na fala de Vitinho após o triunfo do Inter por 2 a 0 contra o Botafogo, no Beira-Rio, neste sábado (4). O atacante apareceu como novidade no time titular e marcou o segundo gol colorado.

Vitinho balançou as redes no início do segundo tempo, após pifada de Carbonero. O primeiro gol foi marcado por Alan Patrick, ainda na etapa inicial.

Foi a primeira vitória do Colorado sob o comando de Ramón Díaz. Mais do que isso, o Inter, enfim, terminou uma partida sem ser vazado, o que não acontecia há 15 jogos. O resultado serviu para afastar a equipe do Z-4.

— Importante (o gol) para dar moral. Agradecer ao Carbonero pela assistência. Mas a vitória é o mais importante, para afastar logo essa fase ruim que a gente estava. Agora é focar nos nossos adversários e, se Deus quiser, subir na tabela — celebrou Vitinho.

Carbonero esteve ao lado do atacante na entrevista na saída de campo e também comentou o resultado.

— Muito contente por Vitinho, é um jogador que trabalha muito. Feliz também pelo time, porque precisamos de uma vitória. Acho que, daqui pra frente, vamos ter coisas muito boas — disse o colombiano.

O Inter só volta a campo no próximo dia 15, contra o Mirassol, fora de casa, após pausa no Brasileirão para a data Fifa.