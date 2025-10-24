Desfalques na defesa e retornos no ataque podem gerar grande mudança no Inter; veja provável time

O técnico Ramón Díaz terá uma série de desfalques contra o Flu. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ao mesmo tempo em que receberá os reforços de Alan Patrick e Carbonero, que ficaram de fora do jogo contra o Bahia por lesão e suspensão, respectivamente, o técnico Ramón Díaz terá uma série de desfalques na defesa que o farão, inclusive, repensar o esquema para enfrentar o Fluminense. São ausências na zaga e na lateral que podem mudar o planejamento para o jogo de sábado (25) à tarde, no Maracanã.

Não é segredo que Ramón Díaz estabeleceu o sistema de três zagueiros como forma de proteger Bernabei, uma das principais alternativas ofensivas da equipe, mas que encontra sérias dificuldades na marcação. Pois o argentino está suspenso pelo terceiro amarelo.

O reserva que entrou em Salvador, Alisson, menino da base, também está fora, já que foi expulso. Assim, não há, no grupo principal colorado, qualquer jogador que seja lateral-esquerdo de origem. O técnico colorado mandou chamar Pablo, do sub-20, para compor o grupo no Rio de Janeiro.

O esperado seria o treinador repetir o que fez em sua estreia, quando também não tinha Bernabei. Contra o Juventude, Ramón Díaz usou Victor Gabriel na lateral esquerda. Mesmo que tenha se fixado como zagueiro no Inter, ele teve algumas experiências pelo lado da defesa nos tempos de Sport.

A zaga, aliás, também estará desfalcada. E com o pior dos pesadelos. Vitão sentiu dores no joelho contra o Bahia, teve de deixar o gramado mais cedo e está fora dos próximos conforntos.

— Não tem lesão nos ligamentos, graças a Deus — afirmou Vitão após fazer os exames, nesta quinta-feira (23).

Sem Vitão, aumentam as chances de não ser usado o sistema com três zagueiros. Primeiro porque a necessidade do esquema se dá por Bernabei. E ele não estará em campo. Depois porque sem Vitão, não teria motivo colocar um zagueiro em fase pior, Clayton Sampaio, tendo Mercado e Juninho prontos.

— Analisaremos bem, temos que pensar bem na estratégia que vamos usar, os jogadores que vamos colocar, fazer uma boa estratégia, porque precisamos dos pontos — declarou Ramón Díaz.

Troca na lateral

A outra troca na defesa pode ser o retorno de Bruno Gomes à lateral. Ele jogou na posição durante todo o 2024 e só saiu da equipe por lesão. Voltou ao time como volante, sua função original, mas seu desempenho pelo lado direito, na comparação com o concorrente à vaga (Alan Benítez, uma vez que Aguirre está fora por seis semanas), recomenda sua presença no setor. Ainda mais que as alternativas para o meio-campo afetam menos o desempenho do time.

Provável escalação

Assim, o Inter pode ter Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Borré.