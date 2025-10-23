Derrota para o Bahia aumenta chances de rebaixamento do Inter no Brasileirão

Time de Ramón Díaz não somou pontos contra o Bahia. Rafael Rodrigues / EC Bahia

Depois de recuperar o jogo atrasado contra o Bahia pelo Brasileirão, o Inter segue a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B do campeonato.

Se a vitória contra o Sport tinha dimuído as chances de queda do Colorado, a derrota em Salvador para os baianos voltou a aumentar a possibilidade de rebaixamento do time de Ramón Díaz.

Agora, o Inter tem 7,5% de chances de descenso, conforme os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao término da 29ª rodada, a chance era de 5,5%.

No momento, as chances de queda do Vitória são de 43,6%. Entre ele e o Inter ainda aparecem o Santos, com 34,5%, e o Atlético-MG, com 12,8%. O Inter enfrentará as três equipes nas próximas rodadas.

O Inter tentará se afastar da zona de rebaixamento no próximo sábado. A equipe gaúcha enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Probabilidade de rebaixamento

Bragantino — 4,7%

Corinthians — 5,1%

Ceará — 6.3%

Inter — 7,5%

Atlético-MG — 12,8%

Santos — 34,5%

Vitória — 43,6%

Juventude — 89,4%

Fortaleza — 90,4%

Sport — 99,80%

*Conforme cálculos do Departamento de Matemática da UFMG