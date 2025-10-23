Derrota para o Bahia aumenta chances de rebaixamento do Inter no Brasileirão

Depois de recuperar o jogo atrasado contra o Bahia pelo Brasileirão, o Inter segue a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B do campeonato.
Se a vitória contra o Sport tinha dimuído as chances de queda do Colorado, a derrota em Salvador para os baianos voltou a aumentar a possibilidade de rebaixamento do time de Ramón Díaz.
Agora, o Inter tem 7,5% de chances de descenso, conforme os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao término da 29ª rodada, a chance era de 5,5%.
No momento, as chances de queda do Vitória são de 43,6%. Entre ele e o Inter ainda aparecem o Santos, com 34,5%, e o Atlético-MG, com 12,8%. O Inter enfrentará as três equipes nas próximas rodadas.
O Inter tentará se afastar da zona de rebaixamento no próximo sábado. A equipe gaúcha enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Probabilidade de rebaixamento
- Bragantino — 4,7%
- Corinthians — 5,1%
- Ceará — 6.3%
- Inter — 7,5%
- Atlético-MG — 12,8%
- Santos — 34,5%
- Vitória — 43,6%
- Juventude — 89,4%
- Fortaleza — 90,4%
- Sport — 99,80%
*Conforme cálculos do Departamento de Matemática da UFMG
