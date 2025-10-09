Denúncia prescreve e volante do Inter é liberado para enfrentar o Mirassol

Atleta havia sido expulso contra o Sport, no fim de maio. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O volante Ronaldo está liberado para enfrentar o Mirassol na próxima quarta-feira (15), pela retomada do Brasileirão. O jogador do Inter seria julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (9), mas o processo foi extinto por prescrição.

O julgamento dizia respeito à expulsão do atleta no empate em 1 a 1 com o Sport, pela 10ª rodada, em 25 de maio. O atleta havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por praticar jogada violenta, com possibilidade de suspensão de um a seis jogos.

Conforme o procurador do STJD, houve uma "falha no sistema", fazendo com que o processo prescrevesse por um dia. Assim, Ronaldo está apto para ser escalado na sequência do campeonato.

Contratado no início do ano por indicação do técnico Roger Machado, o volante disputou 31 partidas com a camisa colorada. Atualmente reserva da equipe comandada por Ramón Díaz, foi utilizado no segundo tempo dos jogos contra Juventude e Botafogo.