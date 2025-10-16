Decisão de troca de goleiro no Inter será de Ramón Díaz

Ivan surge como alternativa ao gol da equipe. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os três gols sofridos no interior de São Paulo para o Mirassol ligaram o sinal de alerta pelo desempenho de Anthoni no Inter. Há pressão pela alteração da titularidade, já que Rochet não tem data para voltar aos gramados em tratamento de lesão no pé esquerdo. Com isso, Ivan é alternativa. A decisão pela mudança caberá exclusivamente ao treinador Ramón Díaz.

O Colorado tenta aliviar a pressão pelo rendimento dos goleiros da posição. Há críticas por supostas falhas de Rochet e Anthoni. O Departamento de Futebol trabalha para respaldar o preparador da função: Leonardo Martins, ex-jogador do próprio clube, funcionário da base há alguns anos, promovido aos profissionais em 2022 e reconhecido no mercado pelos serviços no aperfeiçoamento de atletas.

Responsável pela decisão, Ramón Díaz costuma, mesmo com a integração da comissão técnica, trazer para si esta responsabilidade. No Corinthians, por exemplo, estreou colocando o novato Hugo Souza, hoje na Seleção Brasileira, como titular. No Vasco, ele manteve Léo Jardim como dono da posição.

No Inter, o cenário é de instabilidade de Anthoni. O jovem, de 23 anos, após ser um dos destaques do primeiro semestre, na conquista do Gauchão, teve atuações criticadas. Rochet, que atuou somente no Brasileirão, voltou a apresentar problemas físicos. Ele se recupera de cirurgia na mão esquerda, de lesão no pé esquerdo e não tem retorno garantido para este ano.

Quem será o titular?

Com isso, o debate interno envolve uma possível saída de Anthoni e a entrada de Ivan, mais experiente, de 28 anos, mas que tem poucos jogos nos últimos anos. De 2022 até agora, ele atuou apenas 11 vezes entre Zenit, Corinthians e Vasco, além do próprio Inter, onde teve uma lesão ligamentar na estreia na temporada passada.