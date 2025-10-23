De olho em retornos e no anímico, Inter mostra confiança para a sequência de jogos: "É complicado, mas não dramático"

Ramón Diaz diz não pensar no rebaixamento. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

As complexidades do sentimento humano fazem ser possível se sentir preocupado e feliz ao mesmo tempo. A preocupação e a felicidade foram as sensações que emanaram de Ramón Díaz após a derrota do Inter por 1 a 0 para o Bahia, na quarta-feira (22), em jogo recuperado da 14ª rodada do Brasileirão.

A apreensão fica por conta da proximidade do clube da zona de rebaixamento. A felicidade recai na postura da equipe nas partidas mais recentes.

Com o resultado na Fonte Nova, o Inter se manteve a quatro pontos do Vitória, o primeiro morador da zona de rebaixamento. A situação pode piorar no fim de semana, quando enfrenta o Fluminense fora de casa.

Como visitantes, os colorados possuem a 15ª campanha no Brasileirão. Apesar da proximidade que preocupa, o técnico colorado diz não pensar na possibilidade de queda.

— Não pensamos no rebaixamento. O mais importante é que a equipe jogar bem, tem que melhorar. Saber ler situações complicadas. Tenho muita confiança — explicou após a derrota em Salvador e emendou:

— Preocupado, mas contente.

O time faz muito esforço, tem chances e não faz. Mas se esforça, e isso eu gosto. A situação não é dramática, mas é complicada. RAMÓN DÍAZ Treinador do Inter

Para enfrentar os baianos, Ramón optou por uma equipe com três volantes e três zagueiros. Após pressionar nos primeiros minutos, a equipe passou a ser pressionada pelo adversário. O gol saiu em um pênalti cometido por Bernabei em Ademir.

Olhar positivo

O desempenho da nova formação recebeu elogios por parte do comandante argentino. Ele alegou que o jogo foi definido em um detalhe. Também lamentou o baixo aproveitamento de chances criadas.

Outro ponto que faz o Ramón estar feliz é a postura do time. O técnico colorado acredita que a equipe mostrou poder de competição. A comportamento dos jogadores faz ele admitir um cenário complicado, mas não dramático.

— A equipe taticamente disputou um bom primeiro tempo. Tivemos duas boas chances no começo. Foi uma jogada pontual a do pênalti. A equipe segue competindo. Dando o máximo — disse e completou:

— Vamos trabalhar animicamente. O time faz muito esforço, tem chances e não faz. Mas se esforça, e isso eu gosto. A situação não é dramática, mas é complicada.

Retorno de titulares

A volta de dois titulares já para enfrentar o Fluminense animam o técnico colorado. Suspenso, Carbonero retorna. Alan Patrick, ausente por uma lombalgia também tem boas possibilidades de voltar.

Em três possibilidades Ramón se mostrou ansioso pelo retorno de dois ou três jogadores, embora não esteja claro quem é o terceiro elemento que pode retornar.

Além da dupla, Rochet, Alan Rodríguez, Richard e Braian Aguirre estão lesionados. Porém, nenhum deles tem previsão de volta imediata.

— Vamos recuperar jogadores importantes que são de outro nível, que são fundamentais dentro do funcionamento de uma equipe — destacou.

Por outro lado, Bernabei cumprirá suspensão. Seu substituto, o garoto Alisson, foi expulso, e não há um lateral-esquerdo disponível. Vitão saiu lesionado e será reavaliado no Rio de Janeiro.

Depois de enfrentar o Fluminense, o Inter encara o Atlético-MG, no Beira-Rio, o Vitória, em Salvador, e o Bahia, em Porto Alegre, antes de nova parada para a data Fifa.