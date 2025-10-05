D'Alessandro agradece o apoio do torcedor após jogo contra o Botafogo: "Vitória que a gente precisava"

D'Alessandro fez um breve pronunciamento após o jogo contra o Botafogo. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Botafogo deu um certo alívio ao clube gaúcho, que se distanciou da zona de rebaixamento e voltou a vencer após quatro partidas. Quem também mostrou-se aliviado foi o dirigente e ídolo D'Alessandro.

Depois do empate contra o Corinthians, ele pediu o apoio do torcedor para ajudar o grupo de jogadores a melhorar a fase atual da equipe. Na sequência da fala da comissão técnica neste sábado, o argentino fez um pronunciamento e agradeceu o apoio.

— Como eu pedi que o torcedor comparecesse ao jogo anterior, eu vim aqui para agradecer profundamente. Muito obrigado, muito obrigado por nos carregarem a essa vitória importante antes de uma parada para poder treinar com a comissão nova. Uma vitória que a gente precisava — disse D'Alessandro.

O dirigente ainda reforçou que a comissão de Ramón Díaz está há pouco tempo no comando. Ele entende que a parada para a data Fifa será importante para o grupo de jogadores assimilar o novo trabalho.

— Sabemos que precisamos mais, sabemos que temos que manter os pés no chão, mas é uma comissão com modelo novo, esquema novo, poder conhecer mais os atletas no dia a dia e poder desfrutar alguns dias de tranquilidade também junto com o torcedor — concluiu.

