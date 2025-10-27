Cresce o risco de rebaixamento do Inter após a 30ª rodada; veja projeções 

Derrota para o Flu no Rio impediu que Inter se afastasse da zona de rebaixamento. Lucas Merçom/Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

A derrota do Inter para o Fluminense no sábado impediu que o time de Ramón Díaz se afastasse da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A equipe ocupa a 15ª posição, com 35 pontos, quatro a mais do que o Vitória, o primeiro no Z-4.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 30 rodadas, o Colorado é o sexto time com mais riscos de jogar a Segunda Divisão em 2026, com 10,2% de probabilidade.

A porcentagem aumentou em relação ao último jogo, derrota para o Bahia no meio da última semana: 7,5%. Desde a estreia de Ramón Díaz, as chances de rebaixamento vivem altos e baixos. Os números oscilaram de 5,5% a 16,8%.

Apesar da proximidade do Z-4, a universidade ainda aponta chance mínima de Libertadores: 0,2%. Para a Sul-Americana, possibilidade é de 33,7%.

As chances de rebaixamento desde a estreia de Ramón Díaz:

25ª rodada: 16,8% (empate com Juventude)

26ª rodada: 16,6% (empate com Corinthians)

27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)

28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)

29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)

14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)

30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)

Risco após a 30ª rodada:

Sport (20º, 17 pontos): 99,9%

Juventude (19º, 26 pontos): 93,8%

Fortaleza (18º, 27 pontos): 78,8%

Vitória (17º, 31 pontos): 57,9%

Santos (16º, 32 pontos): 35,4%

Inter (15º, 35 pontos): 10,2%

Ceará (14º, 35 pontos): 9,7%

Bragantino (13º, 36 pontos): 8,5%

Atlético-MG (12º, 36 pontos): 3,9%