Cresce o risco de rebaixamento do Inter após a 30ª rodada; veja projeções 

A derrota do Inter para o Fluminense no sábado impediu que o time de Ramón Díaz se afastasse da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A equipe ocupa a 15ª posição, com 35 pontos, quatro a mais do que o Vitória, o primeiro no Z-4.
Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 30 rodadas, o Colorado é o sexto time com mais riscos de jogar a Segunda Divisão em 2026, com 10,2% de probabilidade.
A porcentagem aumentou em relação ao último jogo, derrota para o Bahia no meio da última semana: 7,5%. Desde a estreia de Ramón Díaz, as chances de rebaixamento vivem altos e baixos. Os números oscilaram de 5,5% a 16,8%.
Apesar da proximidade do Z-4, a universidade ainda aponta chance mínima de Libertadores: 0,2%. Para a Sul-Americana, possibilidade é de 33,7%.
As chances de rebaixamento desde a estreia de Ramón Díaz:
- 25ª rodada: 16,8% (empate com Juventude)
- 26ª rodada: 16,6% (empate com Corinthians)
- 27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)
- 28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)
- 29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)
- 14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)
- 30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)
Risco após a 30ª rodada:
- Sport (20º, 17 pontos): 99,9%
- Juventude (19º, 26 pontos): 93,8%
- Fortaleza (18º, 27 pontos): 78,8%
- Vitória (17º, 31 pontos): 57,9%
- Santos (16º, 32 pontos): 35,4%
- Inter (15º, 35 pontos): 10,2%
- Ceará (14º, 35 pontos): 9,7%
- Bragantino (13º, 36 pontos): 8,5%
- Atlético-MG (12º, 36 pontos): 3,9%
Obs.: Corinthians, Grêmio, São Paulo e Vasco têm menos de 1% de risco cada