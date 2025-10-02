Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Corinthians 

Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

Com gol de pênalti no fim, o Inter empatou com o Corinthians em 1 a 1 no Beira-Rio, nesta quarta-feira (1º). O time de Ramón Díaz saiu atrás logo no início de jogo e só buscou o empate no final.

O Colorado até começou melhor, tendo pelo menos três grandes chances. Porém, foi vazado logo na primeira chegada dos visitantes. Gui Negão abriu o placar para o time paulista aos 10 do primeiro tempo.

Ainda na etapa inicial, Romero deixou tudo igual, mas o gol foi anulado pelo VAR — o árbitro identificou que Luis Otávio, impedido, atrapalhou a visão do goleiro Hugo Souza.

A salvação veio aos 56 minutos do segundo tempo, com pênalti em Bruno Henrique. Carbonero, que já vinha se destacando na partida, foi pra cobrança e empatou.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

O cruzamento que virou gol do Corinthians passou por toda a pequena área. Não seria dele? Falhou no gol anulado. Nota 4,5

Aguirre

Deu todo o gás que tinha na correria pelo lado direito. E só. Nota 5

Vitão

Faz parte de uma zaga que leva gol há 15 jogos. Nota 5

Juninho

Além de não conseguir parar Gui Negão, apresentou sérias dificuldades técnicas. Nota 5

Bernabei

Basicamente o único escape ofensivo do Inter. Mas, desprotegido, deixou espaços atrás. Nota 5,5

Luis Otávio

Não acompanhou Gui Negão no gol. Boa recuperação em um ataque. Nota 5,5

Bruno Henrique

Pela primeira vez completou um jogo todo. Mas com baixa contribuição. Nota 5

Óscar Romero

Não estava mal quando foi substituído, no intervalo. Nota 5,5

Alan Patrick

Perdeu uma chance claríssima, que poderia ter tranquilizado o time. Nota 5

Carbonero

Deu bons dribles na esquerda. Assumiu a responsabilidade do pênalti nos acréscimos. Nota 7

Borré

Não dá para dizer que não tentou. Mas daí a conseguir vai um mundo inteiro. Nota 5

Mercado

Deu mais força à defesa. Em condições mínimas, é titular. Nota 5,5

Thiago Maia

Outro que pode voltar para o time assim que puder. Melhorou a força no meio. Nota 6

Ricardo Mathias

Até renovou as esperanças. Mas só as esperanças. Nota 5

Bruno Tabata

Entrou fora da rotação exigida pelo jogo. Nota 5

Bruno Gomes

De volta após nove meses, deu alguns passes na lateral. Nota 5

Como foi o adversário?

Desfalcado, desorganizado, com pouquíssimo recurso, o Corinthians quase ganhou do Inter tendo apenas um jogador bom, Gui Negão.