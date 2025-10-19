Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter venceu o Sport, no domingo (19), no Beira-Rio, por 2 a 0. Borré e Bruno Henrique marcaram os gols do Colorado, que chegou a 35 pontos no Brasileirão, ocupando a 14ª posição.

Na próxima rodada, no sábado (25), o Inter visita o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Ivan

Teve, no mínimo, mais sorte do que seus companheiros de função. As chances do Sport passaram raspando a trave. Nota 6

Vitão

Centralizado, teve um pouco de dificuldade na coordenação das movimentações. Mas nos duelos, teve vantagem sempre. Nota 6,5

Clayton Sampaio

Tecnicamente deixou muito a desejar. Algumas falhas só não foram compremetedoras porque houve recuperação. Nota 5

Juninho

Simplificou o que pôde, deu chutão e combateu. Nota 6

Aguirre

Deixou a desejar no capricho dos passes e cruzamentos. O acabamento das jogadas foi falho. Nota 5,5

Thiago Maia

Ajudou a recuperar a bola com seus carrinhos precisos. Saiu com dores. Nota 6

Bruno Gomes

Combativo até foi, mas o tempo sem jogar, ainda mais no meio-campo, cobrou alguns preços. Nota 6

Bernabei

Protegido, pôde ser um atacante pela esquerda. E nos combates defensivos, foi bem. Nota 7

Carbonero

Bela assistência para o segundo gol. Alguns dribles e força. Melhorou quando virou segundo atacante. Só o cartão que levou não tem cabimento. Segunda vez que é advertido por chutar a bola para longe. Nota 7

Borré

Fez um gol de centroavante, que deu tranquilidade ao time. Também melhorou quando ganhou uma dupla. Perdeu uma chance clara. Nota 7

Vitinho

Ótimo cruzamento para o gol de Borré. Mas errou muito, especialmente em tomadas de decisão. Nota 6

Alan Benítez

Entrou bem no jogo, inclusive defensivamente. Apareceu bem na frente. Nota 6,5

Alan Rodríguez

Deu mais dinâmica ao meio-campo. Nota 6

Bruno Henrique

Decisivo na partida. Entrou ligado, atento e fez um gol de atacante. Nota 7

Ronaldo

Manteve uma solidez na frente da área. Nota 6

Raykkonen

Criou e executou uma boa chance. Nota 6,5

Sport

Não à toa está na lanterna do Brasileirão. Mas para não dizer que é tudo ruim, olho em Zé Lucas, volante de 17 anos.