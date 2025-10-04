Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

A primeira vitória do Inter sob o comando de Ramón e Emiliano Diaz veio contra o Botafogo, neste sábado (4). Em seu terceiro jogo no clube, a dupla resolveu inovar na formação da equipe, com um 3-5-2. Deu certo: o Colorado bateu os cariocas por 2 a 0 no Beira-Rio, com gols de Alan Patrick e Vitinho.

Melhora: o Inter, enfim, terminou uma partida sem ser vazado, o que não acontecia há 15 jogos. Foi a melhor atuação desde a pausa para o Mundial de Clubes.

O time de Ramón Díaz abriu o placar logo cedo. Aos oito minutos, Bruno Henrique acionou Aguirre, que cruzou. Léo Linck soltou para o meio da área, onde estava Alan Patrick. O capitão colorado só teve o trabalho de empurrar para as redes. Aos 4 minutos do segundo tempo, Carbonero deu passe preciso para Vitinho, que chutou na saída do goleiro botafoguense, ampliando para o Inter.

Com o resultado, o Colorado chegou a 32 pontos, se afastou do Z-4 e ultrapassou adversários como o Atlético-MG.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Uma grande defesa para impedir o gol de Arthur Cabral. Uma saída em falso, apenas, entre todas as que teve de fazer. Nota 6,5

Vitão

Uma partida do velho Vitão. Protegido e protetor, tomou conta do lado direito da zaga. Nota 7

Mercado

O nível da defesa se eleva quando está em campo. Além disso, orientou os companheiros no esquema novo. Nota 7

Juninho

Jogo de segurança. No gramado molhado, espanou tudo o que viu. Saiu machucado. Nota 6,5

Aguirre

Mais livre para atacar, pode usar sua energia no ataque. Quase fez um gol, seu chute acertou a trave. Nota 7

Thiago Maia

Outro que teve uma de suas melhores atuações no ano. Desarmou, passou, ganhou por cima. Saiu exausto. Nota 7,5

Bruno Henrique

Importante para controlar e dar ritmo ao meio-campo. Nota 6,5

Alan Patrick

Fez um gol de centroavante, de rebote na área pequena. Foi o mais adiantado na hora de marcar. Nota 7

Bernabei

Protegido, atacou livremente. E nisso, ele sobra. Importantíssimo para a vitória. Nota 7

Carbonero

Uma assistência na medida para o segundo gol. Nota 7

Vitinho

A novidade da escalação mostrou uma faceta que ainda não era conhecida. Foi atacante mesmo, de fazer o facão e tirar do goleiro. Nota 7,5

Victor Gabriel

Entrou com a mesma seriedade de Juninho. Nota 6,5

Ronaldo

Ajudou a proteger a zaga. Nota 6

Borré

Importante para segurar a bola no ataque. Nota 6

Romero

Controlou a posse quando preciso. Nota 6

Bruno Gomes

Renovou o fôlego no meio-campo. Nota 6

Como foi o adversário?

Entrou para um jogo normal de Brasileirão contra um time que jogou uma final de Copa do Mundo. Sem competir, foi presa fácil, mesmo tendo jogadores do naipe de Savarino, Arthur Cabral e Marlon Freitas.