Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Mirassol levou a melhor no confronto com o Inter pela 28ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (14). No Maião, os donos da casa venceram por 3 a 1 com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba. Pelo Colorado, foi Thiago Maia quem marcou.

Os paulistas tiveram domínio total da partida e podiam ter feito mais. Os dois primeiros gols ainda tiveram uma ajudinha de Anthoni, que falhou feio.

Com o resultado, o Inter desperdiça a oportunidade de se afastar do Z-4 do Brasileirão. O Colorado volta a campo no domingo (19), contra o Sport, às 18h30min, no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Uma falha inacreditável no primeiro gol, um erro de posicionamento no segundo e um chute de longe no terceiro. A pior noite da carreira. Nota 3

Vitão

Passou enorme trabalho contra os atacantes do Mirassol. Alguns bons cortes e só. Saiu na metade do segundo tempo. Nota 5

Mercado

Também teve dificuldades para conter os adversários. Nota 5

Victor Gabriel

Sacrificado no intervalo com a derrota. Estava sofrendo defensivamente, mas tinha jogadores piores em campo. Nota 5

Aguirre

Alguns bons avanços pela direita. Piorou quando perdeu a segurança dos três zagueiros. Nota 5,5

Thiago Maia

Fez um gol de centroavante. Teve de marcar por ele e por Bruno Henrique. Nota 6,5

Bruno Henrique

Levou um drible de futebol amador no gol de Reinaldo. A falta de combatividade gritou. Nota 4

Alan Patrick

Um ou outro passe criativo. Boa cobrança de falta que virou gol. E só. Nota 6

Bernabei

Como ala, foi um pouco melhor. Como lateral, apareceram os velhos problemas. Nota 5,5

Óscar Romero

Se deveria ser atacante, não foi. Assim, não tinha para quem armar. Não fez sentido a escalação. Nota 4,5

Vitinho

Ficou sozinho no ataque. E nem atacante de origem é. Nota 5

Ricardo Mathias

Não fez parede, não concluiu, não chegou nos poucos cruzamentos. Nota 4,5

Bruno Gomes

Entrou em campo e basicamente não tocou na bola. O que é estranho para um meia. Nota 4,5

Bruno Tabata

Pouco acrescentou. Um acerto aqui, um erro lá. Nota 4,5

Alan Rodríguez

Perdeu a única chance clara criada pelo Inter. Nota 5

Clayton Sampaio

Pouco fez na partida. 5

Como foi o Mirassol?

Termina o Brasileirão invicto contra os gaúchos. Superior do início ao fim, o Mirassol deu um vareio no Inter. Reinaldo, mais uma vez, emulou Roberto Carlos pela esquerda e fez seu 10º gol no Brasileirão.