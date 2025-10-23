Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Bahia levou a melhor no jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão contra o Inter, nesta quarta-feira (22). Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o dono da casa venceu por 1 a 0 com gol de Willian José no rebote do pênalti defendido pelo goleiro Ivan.

Com o resultado, o Inter fica com 35 pontos e estaciona na 14ª posição da tabela. O próximo compromisso do time de Ramón Díaz é no sábado (25), às 17h30min, contra o Fluminense, no Maracanã.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Ivan

Um tapinha no ângulo e uma defesa de pênalti o consolidam como o titular de momento do gol colorado. Nota 7

Vitão

Controlou Willian José durante o tempo em que esteve em campo. Nota 6

Mercado

Levou vantagem por baixo e por cima na marcação do ataque baiano. Nota 6,5

Victor Gabriel

Se viu em maus lençóis tendo de cobrir Bernabei o tempo todo. Conseguiu em alguns lances minimizar os estragos. Nota 6

Alan Benítez

Sofreu o primeiro tempo inteiro com as investidas de Sanabria. Sem sucesso na marcação, foi substituído. Nota 4,5

Luis Otavio

Brigou bastante na frente na área colorada e venceu a maior parte dos confrontos. Nota 6

Thiago Maia

Foi peça importante nos primeiros minutos. Depois, desapareceu pouco a pouco do jogo. Nota 5,5

Bruno Gomes

No meio? Na lateral? A posição pouco importa, mas Bruno Gomes recuperou o seu espaço de titular. Dinâmico, foi o melhor jogador colorado de linha em campo. Nota 7

Bernabei

Tonteou em campo ao tentar parar Ademir. Não teve uma única vitória pessoal. Seu ato final foi cometer um pênalti. Nota 3,5

Vitinho

O esquema colorado o prejudicou. Conseguiu apenas uma boa jogada ofensiva. Nota 5,5

Borré

Nem a postura colorada justifica mais uma atuação apática. A única jogada a ser lembrada foi um gol perdido, que só não ganhou mais destaque por estar impedido. Nota 4

Clayton Sampaio

O Bahia atacou menos no segundo tempo. Exigindo pouco do substituto de Vitão. Nota 6

Gustavo Prado

Sua função era deixar o time mais ofensivo, mas não conseguiu se encaixar no jogo. Nota 5

Alisson

A estreia como profissional durou apenas 26 minutos. Controlou melhor Ademir do que Bernabei, porém foi expulso. Nota 4,5

Bruno Henrique

Difícil imaginar que sua intensidade fosse mudar a cara do time. E não mudou mesmo. Nota 5,5

Raykkonen

Entrou em uma baita roubada. Pelo pouco futebol do time e pela inoperância de seu companheiro de ataque. Nota 5,5

Bahia

Ademir foi um motorzinho pelo lado direito. Levou vantagem o tempo todo sobre a defesa colorada.