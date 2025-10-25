O Inter foi dominado pelo Fluminense neste sábado (25) e perdeu a partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Os cariocas venceram por 1 a 0 com gol de Samuel Xavier.
O responsável pelo resultado magro foi o goleiro Ivan, que fez grandes defesas e impediu uma goleada ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a equipe colorada esboçou uma reação e trabalhou bem o contra-ataque, mas não o suficiente para marcar.
Com o resultado, o Inter permanece com 35 pontos, quatro de diferença para o Z-4 se aproximar. O próximo compromisso colorado é no domingo (2), contra o Atlético-MG, no Beira-Rio.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Ivan
Impediu uma goleada do Fluminense. Defendeu quase tudo. Só a de Samuel Xavier não tinha como salvar. Nota 7
Bruno Gomes
O melhor entre os de linha. Esteve bem na lateral e era o mais aceso no meio-campo. Nota 6
Mercado
Passou trabalho contra John Kennedy. E foi o que se escapou na zaga. Nota 5,5
Juninho
Simplifica até demais. No gol, o Fluminense achou espaço enorme em seu setor. Nota 4,5
Victor Gabriel
Mais uma vez, sucumbiu como lateral-esquerdo. Parece não ter noção básica de posicionamento na função. Nota 4
Luis Otávio
Não foi suficiente para controlar a frente da área. O Fluminense encontrou espaços ali. Nota 4,5
Thiago Maia
Pouca força na marcação. Deu apenas um bom passe nos 45 minutos em que esteve em campo. Nota 5
Bruno Henrique
Na chance de gol do Inter, não teve forças para concluir. Pareceu cansado. Nota 4,5
Alan Patrick
Viveu de lampejos. Em um deles, criou a única chance do time. Nota 5
Carbonero
Alguns bons dribles. Mas está sozinho no ataque. Se não decidir por si, ninguém ajuda. Nota 5,5
Vitinho
Quando um time joga por uma bola, tem de fazer o gol no momento em que a chance aparece. Ainda mais se o goleiro estiver deitado. Nota 4
Borré
Uma ou outra tabela. Um pouco mais de vantagem sobre os zagueiros. E quase nada mais. Nota 5
Clayton Sampaio
Mais uma vez, não conseguiu marcar os atacantes adversários dentro de sua própria área. Nota 4,5
Alan Benítez
Nenhum acréscimo ao que fez Bruno Gomes. Nota 4,5
Ronaldo
Tentou dar mais sustentação ao meio. Não era o jogador que o time precisava àquela altura. Nota 4,5
Pablo
Ocupou espaço na esquerda. Mas sem conseguir conter o Fluminense. Nota 4,5
Fluminense
Especialmente no primeiro tempo, Canobbio, Serna e Lucho Acosta deitaram e rolaram. E o gol saiu com Samuel Xavier tendo espaço para ajeitar e chutar.
