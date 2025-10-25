Inter

Embaixo das traves
Notícia

Contra o Fluminense, Ivan tenta se consolidar no Inter e encerrar desconfianças com goleiros

Após quase dois anos de ausência entre lesão e oportunidade, novo titular colorado mantém esperança na recuperação do time

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS