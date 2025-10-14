Constantes ausências de Rochet abrem caminho para Anthoni ter sequência no Inter

Anthoni vem atuando desde última lesão de Rochet. Montagem fotos Ricardo Duarte e Mateus Bruxel / Inter,Divulgação / Agência RBS

A nova cirurgia que Sergio Rochet passará nesta terça (14), ainda pela lesão sofrida na mão esquerda, em março, estende o período de titularidade de Anthoni no gol do Inter.

O jovem de 23 anos terá mais uma sequência de jogos, algo que se tornou comum em razão dos constantes problemas do uruguaio. Nas duas últimas temporadas, Anthoni soma mais partidas que Rochet na meta colorada.

A cirurgia para retirada da placa e dos parafusos usados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda inicialmente estava programada para o final da temporada, mas foi antecipada porque Rochet trata no momento de lesão da lesão no pé esquerdo. O Inter não informa o tempo total de parada, mas há chance de que o uruguaio não atue mais no Brasileirão. Se isso for confirmado, Rochet terá disputado apenas 15 dos 62 compromissos do Colorado em 2025 - 24,19% do total.

Histórico de lesões

Os problemas físicos começaram na reta final da temporada de 2023 com uma lesão na costela sofrida na eliminação para o Fluminense na Libertadores. Apesar disso, ele seguiu defendendo o Inter no restante do Brasileirão e em sua seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A temporada 2024 do Inter, porém, arrancou sem Rochet, que apresentou dores no tórax antes da estreia e atuou apenas uma vez no Gauchão, no jogo da eliminação para o Juventude. Pela lesão e por convocações para a seleção (jogou também a Copa América), ele esteve em campo em apenas 35 dos 62 jogos do clube na temporada. Anthoni atuou em 19 e Fabrício, contratado exatamente pelas constantes ausências do uruguaio por conta de convocações, fez outros 10.

A expectativa de um Rochet mais presente em 2025 foi frustrada logo na arrancada do ano. O problema dessa vez foi a tendinose no joelho esquerdo que o tirou do Gauchão. Ou seja, o único título conquistado pelo clube no período foi com Anthoni no gol.

O primeiro jogo do uruguaio nesta temporada veio após o Estadual com a camisa do Uruguai, em março, quando atuou contra Argentina e Bolívia. Na volta ao Inter, ficou somente 45 minutos em campo diante do Flamengo, no jogo que sofreu a fratura na mão. Ele só retornou aos gramados depois do Mundial de Clubes, mas conseguiu disputar apenas 17 jogos antes da nova lesão.

Quem deve ser o titular?

Levando em conta apenas as duas últimas temporadas, Rochet esteve em campo em 50 partidas. Reserva, Anthoni atuou em 55. Mesmo com as constantes ausências, o uruguaio tem a confiança de parte da torcida.

— Apesar de Anthoni ter sido o goleiro do Inter na campanha do título gaúcho, vejo o Rochet com uma importância muito grande na caminhada do Inter na Libertadores de 2023, onde brilhou contra o River Plate na Argentina e fez defesas importantes. A eliminação não passou pelo Rochet. Ano passado, o Inter teve a campanha de arrancada no segundo turno do Brasileirão com o Rochet tendo um peso importante. Apesar do momento ruim do Rochet, o Anthoni está iniciando uma trajetória, mas o Rochet foi mais importante — analisa, Vagner Martins, o Vaguinha, colunista de GZH.

Também representante da torcida colorada nas jornadas da Rádio Gaúcha e colunista do Diário Gaúcho, Vini Moura crê que Anthoni aproveitou bem a chance de sequência pelas lesões de Rochet, mas pensa que o uruguaio mantém status de titular.

— É inegável que os números de Rochet no Inter são ruins quando o assunto é presença em campo. Por outro lado, o uruguaio sofreu com lesões que estão fora do seu controle. Coisas do jogo. Enquanto isso, Anthoni teve a chance de evoluir e ganhar um espaço que provavelmente não teria caso Rochet estivesse bem nesse meio tempo. A amostra do jovem goleiro é muito boa. Levando em consideração sua pouca idade e baixa rodagem, já provou que é profissional promissor e merece ganhar uma oportunidade como titular absoluto. Porém, no quesito poder de decisão, Rochet está à frente. O goleiro do Uruguai teve participação direta na boa campanha na Libertadores de 2023 e elevou o nível de liderança do vestiário colorado. Além disso, acumula partidas como principal destaque da equipe em jogos de Campeonato Brasileiro. Anthoni tem regularidade e não compromete, mas precisa virar a chave para se tornar o atleta que desequilibra a favor do seu time — avalia.

Ainda com dúvida sobre a volta de Rochet, Anthoni se prepara para defender o Inter nesta quarta diante do Mirassol. Para quem vem da base e busca afirmação, cada jogo é uma chance para mostrar que pode estar à altura de disputar a titularidade com quem já tem no currículo a disputa de uma Copa do Mundo.

Números de Rochet

2024 = 35 jogos

2025 = 15 jogos

Total: 50 jogos

Números de Anthoni

2024 = 19 jogos

2025 = 36 jogos

Total: 55 jogos