Confira quem são os jogadores do Inter que devem estar em campo nesta data Fifa

Com a parada do Brasileirão, o Inter ganhou uma semana para aprimorar o time. Porém, três atletas do elenco colorado foram convocados por suas seleções e poderão atuar em amistosos durante a data Fifa.
O primeiro que pode entrar em campo é o Paraguai, do lateral-direito Alan Benítez. O adversário será o Japão, na manhã desta sexta-feira (10), na cidade de Suita. Na terça-feira (14), os paraguaios visitarão a Coreia do Sul, em Seul. São os mesmos adversários do Brasil, que enfrenta os coreanos nesta sexta-feira e os japoneses na próxima semana.
Já Carbonero e Borré servem à Colômbia que terá dois jogos nos Estados Unidos: no sábado (11), enfrentará o México, em Arlington, e na terça-feira encara o Canadá, em Newark.
Até mesmo por conta da distância que deverá ser percorrida para retornar ao Brasil, o trio desfalcará a equipe comandada por Ramón Díaz na retomada do Brasileirão. Na quarta-feira (15), o Colorado visitará o Mirassol no interior paulista.
Jogos envolvendo atletas do Inter
Alan Benítez
- Japão x Paraguai: sexta-feira (10), às 7h20min, em Suita, no Japão
- Coreia do Sul x Paraguai: terça-feira (14), às 8h, em Seul, na Coreia do Sul
Carbonero e Borré
- Colômbia x México: sábado (11), às 22h, em Arlington, nos Estados Unidos
- Colômbia x Canadá: terça-feira (14), às 21h, em Newark, nos Estados Unidos
