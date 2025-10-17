Carbonero deve voltar à titularidade contra o Sport. Ricardo Duarte / Inter,Diivulgação

A definição do time do Inter para o jogo contra o Sport, no domingo (19), ocorrerá apenas no treino deste sábado, à tarde, no CT do Parque Gigante. A única alteração garantida é a volta de Carbonero. Contudo, até quatro outras mudanças podem ocorrer por questões físicas, táticas e técnicas.

Na zaga, o técnico Ramón Díaz não contará com Victor Gabriel, que pertence ao clube pernambucano e está impedido de atuar por uma cláusula contratual. Além disso, há incerteza sobre as condições físicas de Vitão, que se recupera de um desconforto, e Juninho, que está voltando de lesão.

Há ainda uma disputa no gol, entre Anthoni e Ivan. No mais, em virtude da má atuação na derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na quarta (15), não está descartado que ocorram trocas no meio-campo e no ataque.

Confira cinco mudanças que Ramón Díaz pode promover no time do Inter:

1) Gol: Anthoni ou Ivan?

Em virtude das falhas de Anthoni contra o Mirassol, existe a possibilidade de Ivan Quaresma ganhar uma oportunidade. A disputa está aberta.

2) Mudança de esquema: fim dos três zagueiros?

Para tornar o time mais ofensivo, Ramón Díaz pode sacar um dos zagueiros e promover o ingresso de um jogador de ataque, adotando o 4-2-3-1 ou o 4-4-2, esquemas já treinados e utilizados. A ausência de Victor Gabriel e as incertezas físicas envolvendo Vitão e Juninho podem contribuir para essa possibilidade.

3) Entrada de Alan Rodríguez

Nos tempos de Roger Machado, o volante era titular absoluto e só deixou o time por lesão. Após ingressar no segundo tempo do jogo contra o Mirassol, o uruguaio já está com ritmo de jogo e pode ganhar a posição de Bruno Henrique.

4) Volta de Carbonero

Esta é a única mudança certa. De volta da seleção da Colômbia, o atacante retornará ao time na vaga de Óscar Romero, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Afinal, o colombiano é titular absoluto da equipe.

5) Retorno de Rafael Borré

Uma das dúvidas é se Ramón Díaz manterá o esquema com Alan Patrick como homem mais avançado de ataque, sendo uma espécie de "falso 9". Caso queira voltar a ter um centroavante mais clássico, Rafael Borré pode recuperar a vaga no lugar de Vitinho.