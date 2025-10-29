Confira a projeção de público do Inter para o jogo contra o Atlético-MG

Beira-Rio recebe o jogo contra o Atlético-MG no domingo (2). Omar Freitas / Agencia RBS

Com promoções para lotar o Beira-Rio contra o Atlético-MG, no domingo (2), o Inter, por enquanto, pelo ritmo de vendas e check-in, projeta 22 mil pessoas nas arquibancadas. O clube estima ser possível aumentar a quantidade de pessoas nos próximos dias por diversos fatores.

O cálculo realizado internamente no clube abrange ingressos garantidos para sócios, através do sistema de check-in, e não sócios, cuja venda foi iniciada nesta manhã. A parcial com antecedência não é divulgada pelo Colorado, mas acredita-se que o interesse no comparecimento ao jogo poderá aumentar com a proximidade da data do evento.

Outro fator que pode influenciar no Beira-Rio mais cheio no final de semana: condição climática. Porto Alegre deverá ter tempo seco no próximo sábado e domingo, fato que colabora na ida de torcedores ao estádio.

Em paralelo, a direção do Inter aponta que as promoções para o confronto com o Atlético-MG são inéditas. Os sócios das modalidades carteira vermelha, cadeira locada, parque check-in e patrimonial clube, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos. Já os sócios das categorias campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque ingresso terão acesso gratuito ao Beira-Rio.

Não sócios pagam entre R$20 e R$80, valores inferiores aos jogos anteriores do Inter em casa. Desta forma, a procura poderá disparar num curto espaço de tempo.

Alessandro Barcellos, presidente do clube, fez uma convocação pelo momento da equipe no Brasileirão. Para reagir e afastar qualquer chance de rebaixamento, a vitória contra os mineiros é tratada como fundamental. Logo, o mandatário pediu o incentivo neste momento de dificuldade em entrevista coletiva. O confronto ocorre domingo às 18h30min.