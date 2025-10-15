Como o Inter trata o atraso do repasse envolvendo a patrocinadora máster do clube

Parcela de setembro ainda não foi repassada pela Alfa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter mantém tratativas e aguarda uma posição definitiva sobre o repasse de valores do contrato com a patrocinadora máster do clube. O Colorado afirma que não recebeu a indicação de que o pagamento não será realizado. A direção, porém, não descarta a possibilidade de renegociações de prazos.

Neste momento, há pendência sobre a parcela referente ao mês de setembro, que já deveria ter sido repassada em outubro pela Alfa, casa de apostas que ocupa o principal espaço da camisa colorada.

O clube evita falar em atraso. Segundo o presidente Alessandro Barcellos, é uma "questão de um ou dois dias". A direção aguarda para esta quarta-feira (15) uma posição definitiva sobre o pagamento e prazos.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Barcellos citou a possibilidade de renegociações, mas ressaltou que não foi indicado que o pagamento não será realizado pela patrocinadora.

— Esse contrato não tinha, não teve vencimento. Agora, questão de um ou dois dias, mas a gente até amanhã (quarta-feira) ainda tem, está em conversações com a patrocinadora. É dessa forma que o Inter se relaciona com os seus parceiros e nesse sentido não vejo nenhum grande problema de a gente estar conversando e renegociando prazos e datas, mas não tem esta informação de que não haverá o pagamento — afirmou o presidente, que destacou:

— Tenho certeza de que nos próximos dias essa situação vai estar cada vez mais clara e a gente vai poder falar sobre ela de uma forma bem mais tranquila.

Salários em dia

Mesmo com a pendência do repasse da patrocinadora, o clube manteve em dia o pagamento de salários do elenco de jogadores.

Vale destacar que o Grêmio, que tem a mesma patrocinadora e um contrato similar, recebeu a indicação de que a Alfa não teria condições de pagar em dia as parcelas dos meses de outubro, novembro e dezembro.

Ainda assim, a casa de apostas se comprometeu a quitar todo o valor atrasado em janeiro de 2026, assumindo os custos dos juros de eventuais empréstimos tomados pelo clube para cumprir os pagamentos.

Como é o contrato?

Em fevereiro deste ano, Inter e Grêmio fecharam acordo de patrocínio máster com a Alfa por três anos. Anualmente, cada clube recebe R$ 50 milhões pelo contrato de patrocínio. O valor corresponde a pouco mais de R$ 4 milhões por mês.