Como chega o Mirassol para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Mirassol vem de vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense em jogo atrasado do Brasileirão. JP Pinheiro / Agência Mirassol/Divulgação

Após 11 dias sem jogos, o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (15). Às 20h, pela 28ª rodada, a equipe enfrenta o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade paulista. Antes de a bola rolar, o clube gaúcho ocupa a 15ª posição com 32 pontos, sendo sete acima da zona de rebaixamento.

Em contrapartida, os donos da casa vivem um cenário oposto ao Colorado, como a grande surpresa do Brasileirão. Na quarta colocação com 46 anos, e invicto em casa, o estreante Mirassol já cumpriu o principal objetivo na competição, não cair, e agora mira uma vaga na Libertadores.

Com a presença de veteranos e atletas que pouco vingaram em equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, o bom trabalho dos paulistas também passa pelo técnico Rafael Guanaes, de 44 anos, que já desponta como uma das promessas entre os treinadores do país.

No primeiro turno, em jogo da nona rodada, as equipes empataram em 1 a 1, no Beira-Rio. Jemmes abriu o placar para o Mirassol, mas Ricardo Mathias deixou tudo igual.

Como chega o Mirassol

Para enfrentar o Inter, o time paulista conta com cinco desfalques. O principal deles é o experiente goleiro Walter, um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro, que vai cumprir suspensão. Quem assume a posição é o também veterano Alex Muralha, que não atua como titular há cerca de seis meses.

No departamento médico estão os defensores Lucas Ramon e PH, assim como o atacante Edson Carioca. Já Chico da Costa, que também atua no ataque, está afastado em função do baixo rendimento nos treinos. Dentro de campo, ele soma seis gols em 13 partidas disputadas. Na artilharia, está atrás apenas do lateral-esquerdo Reinaldo, que já marcou nove vezes.

— O desafio do Mirassol é muito grande a partir de agora, porque o time conseguiu o seu grande objetivo que eram os 45 pontos. Agora vira a chavinha e tenta buscar a vaga na Libertadores. Então, tem que fazer com que não exista algum tipo de relaxamento do ponto de vista — disse o repórter Arcílio Neto do ge.globo.

O jornalista coloca a regularidade como uma das principais qualidades do Mirassol. Após 27 rodadas, a equipe não ficou mais de três jogos em sequência sem vencer, o que também reforça a capacidade de reação dentro do campeonato. Dentro de seu estádio, o clube paulista ainda não foi derrotado no Brasileirão. São oito vitórias e cinco empates.

Provável escalação

Segundo Arcílio Neto, além do gol e da lateral-direita, em que Daniel Borges assume o lugar de Lucas Ramon, o time treinado por Rafael Guanaes também pode ter alterações no ataque com relação à equipe que venceu o Fluminense por 2 a 1 na última rodada. Negueba e Carlos Eduardo podem ingressar nas vagas de Cristian e Alesson, respectivamente.