Comissão técnica prepara cobranças ao grupo do Inter: "É o momento para os homens, para quem tem coragem"

Emiliano Díaz e Ramón Díaz afirmaram que a semana será focada no aspecto anímico do grupo. Geison Lisboa / Agência RBS

A comissão técnica do Inter prepara uma espécie de "chacoalhada" no vestiário para aplacar a crise.

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no sábado (25), o técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz indicaram que a semana será de cobranças ao grupo de jogadores.

— Falei para o grupo: este é o momento para os homens, para quem tem coragem. Se tivermos que brigar com alguém, vamos brigar. O Inter tem que mudar e vamos mudar, não temos dúvida alguma — disparou Emiliano Díaz.

Com o resultado, o Colorado já amarga três derrotas nos últimos quatro jogos e permanece a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

Após testar diversos esquemas táticos nos últimos jogos, o técnico Ramón Díaz afirmou que a semana será muito mais focada no aspecto anímico.

— O que eu mais quero é que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e a coragem. Me parece que a equipe não está encontrando essa atitude para jogar esse tipo de partida e enfrentar esse tipo de situação. O que mais vou trabalhar nesta semana é o aspecto anímico e a pressão — declarou.

O desembarque Colorado em Porto Alegre na madrugada foi marcado por protesto de um grupo de torcedores, dispersado pela Brigada Militar e sem maiores transtornos.

O desafio da comissão técnica será evitar que o momento de pressão agrave ainda mais a falta de "ímpeto" e de "atitude" constatada por Ramón Díaz.

— Na vida, passamos por momentos bons e ruins. Se tudo estivesse certo, não estaríamos aqui. Agora é hora de botar a cara. Já estamos acostumados a viver esse tipo de situação, e eu não quero voltar a viver isso. Sabemos que teremos uma final no domingo e temos que botar a cara e dar alegria ao torcedor — completou Emiliano Díaz.