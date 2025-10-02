Comissão técnica do Inter pede apoio dos torcedores: "Precisamos deles" 

Ramón e Emiliano Díaz em entrevista coletiva. José Alberto Andrade / Agência RBS

Ramón e Emiliano Díaz estão preocupados com a situação do Inter. Sabem que parte da solução para a má fase depende do trabalho deles. Mas também acreditam que a torcida colorada precisa jogar com o time para aumentar as chances de melhorar a situação.

Emiliano, auxiliar técnico do pai, falou após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, nesta quarta-feira (1), sobre a necessidade do apoio do torcedor nos próximos jogos, a começar pelo confronto contra o Botafogo, no sábado (4). Ele vê a atuação das arquibancadas como um fator importante para o time não se abalar.

— A pressão vai existir. Sabemos da situação do clube. O único caminho para sair disso é estarmos todos juntos, sobretudo a torcida. Precisamos do apoio deles, que estejam conosco. Se der errado, nos cobrem, faz parte. Hoje precisamos deles. O time sentiu os golpes muito forte. Para jogar em time grande tem de ter coragem.

Ele fez um pedido para o fim de semana, quando o time volta a jogar no Beira-Rio. Também garantiu que os resultados virão.

— Pedimos que lotem no sábado, precisamos deles. Esse time tem qualidade para brigar lá em cima. Vamos dar a volta por cima — garantiu.

A direção colorada voltará a fazer promoção de ingressos para o fim de semana. Associados e associadas adimplentes podem adquirir entrada a custo zero. Além disso, o clube estendeu benefícios para que os sócios da modalidade Carteira Vermelha ganhem um bilhete gratuito para um acompanhante.