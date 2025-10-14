Com volta de volante e reforços da base, Inter chega ao interior paulista para encarar o Mirassol

Inter viajou ao interior de São Paulo com voo fretado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter já está em São José do Rio Preto, no interior paulista, para encarar o primeiro compromisso na retomada do Brasileirão, diante do Mirassol, nesta quarta-feira (15). A delegação desembarcou na tarde desta terça-feira (14) com novidades, mas também com ausências de selecionáveis.

Na lista de 23 atletas, destaque para a volta de Alan Rodríguez. O meia está recuperado de uma lesão muscular e volta a ficar à disposição. A tendência é de que ele inicie no banco de reservas.

A delegação também com destaques de base. O lateral-esquerdo Alisson foi relacionado pela primeira vez na equipe principal. O jovem de 17 anos participou do jogo-treino contra o Gaúcho, de Passo Fundo, e vem chamando a atenção da comissão técnica.

Além dele, nomes como Bernardo Jacob, Pedro Kauã, Raykkonen também integram o grupo. Outra novidade fica por conta de Gustavo Prado. O meia, que estava com a seleção brasileira sub-20, participou da última semana de treinos. Ele poderá ganhar os primeiros minutos com Ramón e Emiliano Díaz nesta rodada.

Ausência de selecionáveis

Para o confronto contra o Mirassol, a comissão técnica não contará com o trio de selecionáveis. Carbonero e Borré estão com a seleção colombiana, enquanto Alan Benítez está com o Paraguai. Por conta dos jogos da data Fifa, eles não conseguem chegar a tempo para a partida.

A lista de baixas ainda conta com jogadores que seguem em recuperação no departamento médico: o goleiro Rochet (retirada de placa e parafusos da mão esquerda e lesão no pé esquerdo), o zagueiro Juninho (lesão muscular), os volante Ronaldo (desconforto no joelho direito) e Luís Otávio (lesão muscular na posterior da coxa esquerda) e Richard (fase final de tratamento após desconforto no quadril).

Escalação

Para a partida contra o Mirassol, a dupla Ramón e Emiliano deve manter o esquema com três zagueiros. Victor Gabriel será o substituto de Juninho, lesionado. No ataque, o trio final deve ser formado com Alan Patrick, Vitinho e Romero, como substituto de Carbonero.

Assim, uma provável formação tem: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick, Romero e Vitinho.

A lista de relacionados

Goleiros : Anthoni e Ivan Quaresma;

: Anthoni e Ivan Quaresma; Zagueiros : Vitão, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Clayton Sampaio e Pedro Kauã;

: Vitão, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Clayton Sampaio e Pedro Kauã; Laterais : Bernabei, Braian Aguirre e Alisson;

: Bernabei, Braian Aguirre e Alisson; Volantes : Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes e Bernardo Jacob;

: Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes e Bernardo Jacob; Meias : Alan Patrick, Óscar Romero, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Yago Noal;

: Alan Patrick, Óscar Romero, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Yago Noal; Atacantes: Vitinho, Ricardo Mathias e Raykkonen.