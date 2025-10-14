Com time definido, Ramón Díaz encerra preparação do Inter para o jogo contra o Mirassol

Último trabalho antes da viagem ocorreu na manhã desta terça. Leandro Monks / Inter/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (14), com portões fechados no CT Parque Gigante, o técnico Ramón Díaz comandou a última atividade do Inter antes da retomada do Brasileirão. A tendência é de que a escalação utilizada no jogo-treino do final de semana seja repetida.

Quem ainda não retorna ao time titular é o volante Alan Rodríguez. Na manhã desta terça-feira, o uruguaio fez atividades com bola no gramado, mas não participou do trabalho de bola parada e finalizações que ocorreram sob comando de Ramón e Emiliano Díaz.

A comissão técnica deve manter a formação com três zagueiros. Sem Juninho, que se recupera de lesão muscular, Victor Gabriel completa o trio defensivo ao lado de Vitão e Mercado. À frente deles, Thiago Maia e Bruno Henrique formam a dupla de volantes. Nas alas, Aguirre e Bernabei estão confirmados.

O setor ofensivo deve ter Alan Patrick, Óscar Romero e Vitinho. Carbonero e Borré seguem a serviço da seleção colombiana. Outra alternativa para o ataque é Gustavo Prado, mas a tendência é que o meia-atacante inicie no banco de reservas.

Um provável Inter tem: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick, Romero e Vitinho.

Por volta das 14h, em voo fretado, a delegação viaja para São José do Rio Preto, onde ficará hospedada para o jogo que ocorrerá na cidade vizinha. Mirassol e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia.