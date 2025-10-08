Com Thiago Maia e Gustavo Prado no treino, Inter inicia preparação para maratona de jogos após a data Fifa

Treino desta terça-feira (7) marcou a primeira atividade do elenco desde a vitória sobre o Botafogo. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Na tarde desta terça-feira (7), o elenco colorado se reapresentou no CT Parque Gigante. O técnico Ramón Díaz terá pouco mais de uma semana para ajustar o time para o duelo contra o Mirassol. O jogo marca marca o início de uma minimaratona que ainda terá jogos contra Sport, Bahia e Fluminense no espaço de 11 dias.

A atividade contou com a presença de Thiago Maia, que foi substituído na etapa final contra o Botafogo. Com as lesões de Luis Otávio e Alan Rodríguez, o volante virou peça-chave no setor de meio-campo.

Novidade após retornar da Copa do Mundo sub-20, Gustavo Prado também trabalhou com o grupo de jogadores e vira alternativa para o sistema ofensivo.

Para o jogo em São Paulo, os atletas convocados para a data Fifa serão ausências garantidas. Carbonero, que vem sendo um dos destaques do time, e Borré estarão em campo pela seleção colombiana, na noite anterior, no amistoso contra o Canadá, nos Estados Unidos. Alan Benítez foi convocado pelo Paraguai e também desfalca o Inter.

O elenco tem novo treino nesta quarta-feira (8), a partir das 10h. A atividade terá a parte inicial aberta para a imprensa.