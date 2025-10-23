Inter

Preocupação
Notícia

Com suspeita de lesão no joelho, Vitão passará por exame e pode desfalcar o Inter

Zagueiro deixou Salvador com uma proteção na perna esquerda e deve ficar de fora contra o Fluminense

Filipe Duarte

Esportes

