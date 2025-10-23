Com suspeita de lesão no joelho, Vitão passará por exame e pode desfalcar o Inter

Atleta se lesionou no primeiro tempo na derrota para o Bahia. Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Inter ganhou uma preocupação para a sequência do Brasileirão. O zagueiro Vitão foi substituído na derrota para o Bahia, na noite desta quarta-feira (22), com uma entorse no joelho esquerdo e será submetido a exame para saber a gravidade da lesão.

O lance ocorreu no primeiro tempo da partida, quando o jogador deu um carrinho no atacante adversário para interceptar a bola. Após tentar seguir em campo, o defensor precisou ser substituído por Clayton Sampaio.

Em um primeiro momento, a análise feita pelo médico do clube no gramado e no vestiário da Arena Fonte Nova descartou algum dano no ligamento cruzado, o que tiraria o atleta da temporada. Ainda assim, o defensor deixou o estádio com a perna esquerda imobilizada.

— O Vitão é um líder do nosso grupo. Fico muito sentido com a lesão dele, mas ainda tem que fazer o exame. A gente sabe que a análise dos médicos durante o jogo é muito competente, mas assim que tivermos o resultado conseguimos ter uma noção — comentou o goleiro Ivan na zona mista.

Próxima partida

O exame de imagem será realizado no Rio de Janeiro, para onde a delegação viajou ainda na madrugada. No sábado (15), o time de Ramón Díaz enfrentará o Fluminense, no Maracanã. Vitão deve ser ausência.