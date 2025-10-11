Com surpresa no time titular, Inter vence jogo-treino contra o Gaúcho por 1 a 0

A principal novidade foi Óscar Romero entre os titulares Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Com portões fechados, o Inter venceu o jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo por 1 a 0, na manhã deste sábado (11). O zagueiro Pedro Kauã, na equipe reserva, marcou o único gol no CT Parque Gigante.

A principal novidade foi Óscar Romero entre os titulares. O meia ocupou a vaga de Carbonero, que representa a seleção colombiana na Data Fifa.

A atividade foi dividida em dois tempos, o primeiro de 30 minutos e o segundo de 40 minutos. A primeira parte terminou em 0 a 0, e Ramón Díaz escalou: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero.

O segundo time, que fez o 1 a 0, teve: Ivan; Pedro Kauã, Clayton Sampaio e João Dalla Corte; Bruno Gomes, Ronaldo, Bernardo Jacob e Alisson; Bruno Tabata, Gustavo Prado e Ricardo Mathias.

O Inter volta a treinar na manhã de domingo (12). São mais três atividades até o próximo jogo. Pelo Brasileirão, o Colorado enfrenta o Mirassol, às 20h de quarta-feira (15), fora de casa.