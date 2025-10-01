Com retornos, Inter está escalado para enfrentar o Corinthians 

O Inter está escalado para enfrentar o Corinthians, a partir das 19h30min desta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.
Em relação ao time que enfrentou o Juventude, no último sábado (27), são três mudanças. O zagueiro Juninho e os laterais Aguirre e Bernabei, que cumpriram suspensão diante do Alviverde, voltam à equipe titular.
Com isso, Ramon Díaz manda a campo um Inter com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.
No banco, ficam como opções: Ivan, Alan Benítez, Clayton, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Bruno Gomes, Bruno Tabata, Thiago Maia, Allex, Ronaldo, Ricardo Mathias e Vitinho.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.