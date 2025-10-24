Com retornos e ausências, Inter encerra preparação para encarar o Fluminense

Alan Patrick volta ao time do Inter neste final de semana. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Com um treino fechado no fim da manhã desta sexta (24), na Urca, no Rio, o técnico Ramón Díaz definiu a estratégia do Inter para encarar o Fluminense. Alan Patrick e Carbonero participaram da atividade e têm seus retornos confirmados.

Não está descartada uma mudança de esquema. Sem Vitão, lesionado, e Bernabei, suspenso, a comissão técnica pode optar pelo retorno da linha de quatro defensores. Nesse caso, Alan Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel formariam o setor.

A alteração abriria espaço para a utilização de três volantes: Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes. Alan Patrick, Carbonero e Borré completariam o trio ofensivo.

Três zagueiros

Caso a comissão técnica opte pela manutenção dos três zagueiros, Clayton Sampaio substituiria Vitão e formaria a defesa ao lado de Mercado e Juninho, com Victor Gabriel atuando como ala pela esquerda.

Qual é o time?

Uma possível escalação do Inter tem: Ivan; Alan Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Patrick, Carbonero e Borré.