Com retornos e ausências, Inter encerra preparação para encarar o Fluminense

Com um treino fechado no fim da manhã desta sexta (24), na Urca, no Rio, o técnico Ramón Díaz definiu a estratégia do Inter para encarar o Fluminense. Alan Patrick e Carbonero participaram da atividade e têm seus retornos confirmados.
Não está descartada uma mudança de esquema. Sem Vitão, lesionado, e Bernabei, suspenso, a comissão técnica pode optar pelo retorno da linha de quatro defensores. Nesse caso, Alan Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel formariam o setor.
A alteração abriria espaço para a utilização de três volantes: Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes. Alan Patrick, Carbonero e Borré completariam o trio ofensivo.
Três zagueiros
Caso a comissão técnica opte pela manutenção dos três zagueiros, Clayton Sampaio substituiria Vitão e formaria a defesa ao lado de Mercado e Juninho, com Victor Gabriel atuando como ala pela esquerda.
Qual é o time?
Uma possível escalação do Inter tem: Ivan; Alan Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Patrick, Carbonero e Borré.
Fluminense e Inter se enfrentam no sábado (25), 17h30min, no Maracanã. O Colorado ocupa a 14ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados.