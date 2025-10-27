Com retornos de laterais, Inter inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

Bernabei estava suspenso e não enfrentou o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter abriu a preparação para enfrentar o Atlético-MG no próximo fim de semana. Após receber o domingo (26) de folga, o elenco colorado se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira (27).

Os jogadores que começaram como titulares na derrota para o Fluminense realizaram uma corrida leve, antes de trabalhar com bola.

O técnico Ramón Díaz terá os acréscimos dos laterais-esquerdos Bernabei e Alisson, que estavam suspensos e não enfrentaram o Fluminense. O argentino havia recebido o terceiro cartão amarelo, enquanto o jovem de 17 anos foi expulso contra o Bahia.

Sem ambos, o zagueiro Victor Gabriel foi deslocado para iniciar a partida no Maracanã. A tendência é que Bernabei retome a condição de titular, acarretando também no retorno do sistema tático com três zagueiros.

Como não haverá compromissos no meio de semana, o Colorado terá mais cinco sessões de treinamento antes de receber a equipe mineira no Beira-Rio. A partida, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, inicia às 18h30 de domingo (2).