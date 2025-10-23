Com reforços, Inter faz primeira atividade de olho no Fluminense

Carbonero retorna ao time titular após cumprir suspensão. Geison Lisboa / Agencia RBS

Após a derrota para o Bahia, em Salvador, o grupo de jogadores do Inter realizou, na tarde desta quinta-feira (23), o primeiro treinamento no Rio de Janeiro, visando ao confronto de sábado (25) contra o Fluminense. No CT do Exército, localizado na Urca, Ramón e Emiliano Díaz contaram com os retornos de Alan Patrick e Carbonero.

O meia está recuperado de um quadro de lombalgia que o tirou da última rodada, enquanto Carbonero cumpriu suspensão diante dos baianos. Ambos retomam seus lugares no time titular. O zagueiro Vitão e os laterais-esquerdos Bernabei e Alisson são desfalques.

O treino fechado desta quinta foi mais leve: apenas um trabalho regenerativo para os jogadores que atuaram os 90 minutos na derrota por 1 a 0 em Salvador, e uma atividade com bola, mais intensa, para os demais atletas.

Mesmo com o joelho esquerdo imobilizado, Vitão acompanhou a delegação no deslocamento para o treinamento. O zagueiro iniciou o tratamento com a fisioterapia para acelerar a recuperação da lesão sofrida ainda no primeiro tempo contra o Bahia. Os exames não apontaram nenhuma lesão mais grave, mas ele não deve atuar nas próximas rodadas.

Na manhã desta sexta-feira (24), também no CT do Exército, na Urca, Ramón e Emiliano Díaz comandam a última atividade do Inter antes da partida contra o Fluminense. O zagueiro Pedro Kauã e o lateral-esquerdo Pablo, do time sub-20, foram convocados de forma emergencial para integrar a delegação no Rio de Janeiro e participarão desta atividade.

Fluminense e Inter se enfrentam neste sábado, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 14ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados.