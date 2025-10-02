Com pênalti marcado no final, Inter empata com o Corinthians

A situação do Inter no Brasileirão é bastante perigosa, e poderia ter sido pior. Um gol de Carbonero, de pênalti, aos 56 minutos do segundo tempo, impediu a derrota para o Corinthians. O 1 a 1 diante de 12 mil torcedores ainda deixa o Z-4 próximo após 25 partidas.
A equipe colorada teve um gol anulado por um impedimento polêmico no primeiro tempo. Mas isso à parte, o rebaixamento é uma realidade a ser enfrentada.
Foram três mudanças na defesa na comparação com a equipe de sábado passado (27/9), contra o Juventude. Os suspensos da rodada anterior, Aguirre, Juninho e Bernabei voltaram à equipe, compondo o sistema com Vitão.
De resto, os mesmos atletas foram escalados por Ramón Díaz, que teve no banco os retornos de Thiago Maia e Bruno Gomes (este, ausente desde a primeira partida do Gauchão, quando rompeu o ligamento do joelho).
No Corinthians, Dorival Júnior mexeu bastante, especialmente no meio-campo, optando por Hugo, Raniele e Ryan para compor o setor ao lado de Breno Bidon.
Pressão antes da decepção
O Inter começou pressionando. No primeiro minuto, deixou de abrir o placar. Bernabei foi disputando palmo a palmo com Matheuzinho, cavando espaço, ganhando divididas até conseguir cruzar. A bola desviou na defesa e caiu no pé de Alan Patrick, que chutou para fora.
Aos três, Luis Otávio arriscou de fora da área e Hugo Souza se esticou para espalmar para escanteio. Aos quatro, Alan Patrick bateu de longe e o goleiro defendeu novamente.
E depois de tanto criar, viu se repetir uma cena antiga no Beira-Rio. O primeiro ataque do Corinthians, iniciado na esquerda com Ryan e chegando à direita com Matheuzinho, teve um cruzamento perfeito do lateral, na cabeça de Gui Negão, que, sozinho, apenas deslocou Anthoni: 1 a 0 aos 10 minutos.
A desvantagem, no 15º jogo seguido levando gol, enervou o Inter. Sem conseguir reagir, passou a errar passes e ver o Corinthians reduzir o ritmo, fazer cera e ganhar tempo.
E escapou de levar o segundo aos 16 minutos. Hugo foi lançado às costas de Aguirre, entrou na área e chutou por baixo de Anthoni. O gol foi validado no campo, mas anulado após revisão no VAR.
Colunistas opinam sobre Inter 1 x 1 Corinthians
Logo depois da anulação, o Inter teve uma chance clara. Alan Patrick cobrou falta para a área e Luis Otávio se atirou para completar, mas errou. E na sequência, Borré ganhou de Angileri, entrou na área e serviu Carbonero, que não dominou.
Aos 40 minutos, o Inter empatou o jogo. Alan Patrick cobrou falta rasteira e Romero bateu de primeira, Hugo Souza não alcançou. Após três minutos, o VAR chamou o árbitro, que reviu o lance e considerou que Luis Otávio, sem tocar a bola, teria participado do lance. O gol foi anulado, causando indignação no Beira-Rio.
Empate no último lance
No intervalo, Ramón Díaz mexeu no time. Ele tirou Romero e colocou Mercado. O Inter passaria a ter três zagueiros, o que, em tese, daria liberdade para os avanços de Bernabei e Aguirre.
O lateral-direito criou uma chance, de certa forma involuntária, aos cinco. Ele se antecipou pelo lado, avançou e foi cruzar, mas pegou mal e quase surpreendeu Hugo Souza.
Chute, mesmo, só aos nove minutos. Borré ganhou da defesa e cruzou, a zaga afastou e Carbonero bateu de primeira, Hugo Souza pegou sem rebote.
Sem reação, Ramón Díaz mexeu na equipe na metade da segunda etapa. Ele tirou Luis Otávio e Alan Patrick para colocar Thiago Maia e Ricardo Mathias.
Os gols do jogo na narração da Gaúcha
O Inter tinha controle e até, vá lá, iniciativa. Mas pecava na construção e na presença na área. A bola ia para lá, mas ninguém completava.
Aos 33, as últimas fichas de Ramón Díaz. Bruno Gomes, de volta após nove meses, e Bruno Tabata entraram nos lugares de Borré e Aguirre.
Nenhuma das trocas mudou o panorama do jogo. O Inter não teve nem sequer uma conclusão no segundo tempo até os 51 minutos. Em um lateral para a área, Cacá segurou a camisa de Bruno Henrique na área.
Era, literalmente, a última jogada da partida. Carbonero assumiu a responsabilidade e, aos 56 minutos, marcou o gol de empate.
Veja na íntegra a coletiva de Ramón e Emiliano Díaz
Confira o pronunciamento de D'Alessandro
Brasileirão — 26ª rodada — 1º/10/2025
Inter (1)
Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes, 33'/2ºT), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia, 22'/2ºT), Bruno Henrique, Romero (Mercado, int.) e Alan Patrick (Ricardo Mathias, 22'/2ºT); Carbonero e Borré (Bruno Tabata, 33'/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.
Corinthians (1)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Angileri; Hugo (Bidu, 22'/2ºT), Raniele (Maycon, 28'/2ºT), Ryan (Martínez, 28'/2ºT) e Breno Bidon (André, 35'2ºT); Vitinho e Gui Negão (Ángel Romero, 35'/2ºT). Técnico: Dorival Jr.
Gols: Gui Negão (C), aos 10 minutos do 1º tempo; Carbonero (I), aos 56 minutos do 2º tempo;
Cartões amarelos: Romero, Carbonero (I); Raniele, Cacá, Dorival Jr (C);
Local: Beira-Rio
Público: 12.825 (10.994 pagantes)
Renda: R$ 202.661
Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Próximo jogo
Sábado, 4/10/2025 — 18h30min
Inter x Botafogo
Beira-Rio — Brasileirão (27ª rodada)
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.