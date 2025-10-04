Com novo esquema, Inter está escalado para enfrentar o Botafogo

Vitinho será titular no lugar de Borré. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com direito a um novo esquema, o Inter está escalado para enfrentar o Botafogo neste sábado (4), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Após um empate contra o Corinthians, o Inter tem mudanças na escalação. O técnico Ramón Díaz alterou a disposição da equipe em campo e terá três zagueiros, formando um 3-5-2. O experiente Mercado volta ao time titular.

São três saídas com relação ao último jogo. O volante Luis Otávio é desfalque por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Thiago Maia retorna aos 11 iniciais e assume a posição. Quem também deixa o time titular é Óscar Romero, por opção da comissão técnica.

Já no ataque, Borré, recentemente convocado para a seleção colombiana, dá lugar a Vitinho, que formará dupla de ataque com Carbonero, também chamado para a seleção sul-americana.

Sendo assim, o Inter está escalado com Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero.

E no banco de reservas estão Ivan, Alan Benítez, Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Ronaldo, Bruno Gomes, Bernardo Jacob, Bruno Tabata, Óscar Romero, Allex, Ricardo Mathias e Borré.

Antes de a bola rolar, o Inter ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, estando a quatro de diferença do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória.

Leia Mais A posição do Inter sobre o novo calendário divulgado pela CBF