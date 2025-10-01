Com novidade, Inter divulga relacionados para jogo contra o Corinthians; confira a lista

Lateral não atua há oito meses. Ricardo Duarte / Inter

O Inter divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (1º). A principal novidade é a presença de Bruno Gomes, que estava há mais de oito meses parado por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo.

O goleiro Rochet e o volante Richard, lesionados, seguem entregues ao departamento médico e estão fora. Em compensação, Thiago Maia, recuperado de uma lombalgia, está de volta, embora deva ser reserva.

Já Braian Aguirre, Bernabei e Juninho voltam de suspensão, embora apenas os dois primeiros retornem ao time titular.

Provável escalação

O Inter deverá entrar em campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio.

Também estão relacionados o goleiro Ivan Quaresma, os zagueiros Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Juninho, o lateral Alan Benítez, os volantes Thiago Maia, Bruno Gomes e Ronaldo, os meias Bruno Tabata e Allex e os atacantes Vitinho e Ricardo Mathias.

Confira a lista de relacionados

Goleiros : Anthoni e Ivan Quaresma

: Anthoni e Ivan Quaresma Zagueiros : Vitão, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio

: Vitão, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio Lateral : Alan Benítez, Bernabei, Braian Aguirre

: Alan Benítez, Bernabei, Braian Aguirre Volantes : Luis Otávio, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Gomes e Ronaldo

: Luis Otávio, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Gomes e Ronaldo Meias : Alan Patrick, Óscar Romero, Bruno Tabata e Allex

: Alan Patrick, Óscar Romero, Bruno Tabata e Allex Atacantes: Borré, Carbonero, Vitinho e Ricardo Mathias