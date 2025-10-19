Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para enfrentar o Sport pelo Brasileirão

O Inter terá mudanças em todos os setores do time para enfrentar o Sport, neste domingo (19), às 18h30min, no estádio Beira-Rio. O técnico Ramón Díaz não poderá contar com titulares importantes, além de opções técnicas do próprio treinador.
No gol, após jogo ruim de Anthoni no meio da semana, Ivan receberá oportunidade como titular. A linha de três zagueiros também terá mudança, com Clayton Sampaio começando. Mercado será preservado, e Victor Gabriel não pode jogar por questão contratual.
No meio, Bruno Gomes volta a ser titular, ao lado de Thiago Maia. Na frente, sem Alan Patrick, com desconforto muscular, Vitinho começará ao lado dos colombianos — que retornaram da data Fifa — Carbonero e Borré.
O Inter vai a campo com: Ivan; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero.
No banco, as opções são: Anthoni, Mercado, Pedro Kauã, Alisson, Benítez, Ronaldo, Bruno henrique, Tabata, Gustavo Prado, Alan Rodríguez, Raykkonen e Ricardo Mathias.
