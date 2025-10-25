Com mudança de esquema, Inter está escalado para enfrentar o Fluminense

O Inter está definido pelo técnico Ramón Díaz para enfrentar o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador argentino optou por mudar o esquema tático para a partida no Maracanã.
Sem os dois laterais titulares e o zagueiro Vitão, Díaz irá atuar com Bruno Gomes na direita, Victor Gabriel na esquerda e manter a dupla Mercado e Juninho no miolo da defesa.
Com isso, o meio terá Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique. O Colorado ainda contará com os retornos de Alan Patrick e Carbonero. Borré começa no banco.
O Inter está escalado com Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique; Alan Patrick, Carbonero e Vitinho.
No banco, as opções serão Anthoni, Alan Benítez, Clayton Sampaio, Pablo, Ronaldo, Benjamin, Bruno Tabata, Oscar Romero, Gustavo Prado, Raykkonen, Ricardo Mathias e Borré.
Fluminense e Inter se enfrentam neste sábado (25), às 17h30min, no Maracanã. O Colorado é o 14º colocado na tabela, com 35 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a sétima posição, com 41.