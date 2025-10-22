Com jovens da base como titulares, Inter está escalado para enfrentar o Bahia

Ramón Diaz faz alterações no time do Inter que enfrentou o Sport, na última rodada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Sem Alan Patrick, com um quadro de lombalgia, e com Carbonero suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Ramón Diaz foi forçado a fazer alterações na equipe. Alan Rodríguez e Braian Aguirre, lesionados, sequer viajaram a Salvador.

Mais uma vez, a decisão é pela manutenção do esquema com três zagueiros. Assim, o time do Inter vai a campo com: Ivan; Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Alan Benítez, Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho e Borré.

No banco de reservas, ficam à disposição Anthoni, Clayton, Juninho, Alisson, Ronaldo, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Benjamin, Gustavo Prado, Oscar Romero, Raykkonen e Ricardo Mathias.

O Inter ocupa, momentaneamente, a 14ª posição no Brasileirão. O Colorado tem 35 pontos na tabela.