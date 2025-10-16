Com incerteza sobre Rochet e falhas de Anthoni, gol vira ponto de atenção no Inter

Rochet segue em recuperação e não tem prazo para voltar Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O gol virou um ponto de atenção para o Inter na reta final da temporada, especialmente após a falhas de Anthoni na derrota por 3 a 1 para o Mirassol, nesta quarta (15).

Além disso, o titular da posição, Rochet, não tem prazo definido para retornar aos gramados. A outra alternativa é o goleiro Ivan Quaresma, 28 anos, que não atua desde janeiro de 2024.

O uruguaio foi submetido recentemente a uma cirurgia para retirada de uma placa e de parafusos na mão esquerda — resquícios de uma lesão anterior — e, em paralelo, se recupera de um edema ósseo no pé esquerdo. Logo, não existe garantia de que o atleta retorne ainda em 2025.

Voto de confiança

Para o jogo contra o Sport, no domingo (19), a tendência é de que o técnico Ramón Díaz dê um voto de confiança a Anthoni, que goza há tempos de prestígio no Beira-Rio por conta de boas atuações anteriores.

Possível troca

No entanto, se o goleiro de 23 anos voltar a oscilar, Ivan Quaresma pode se tornar uma opção.

Contratado no início de 2024 para ser o reserva imediato de Rochet, o atleta sofreu uma lesão grave no joelho direito logo na estreia, em janeiro daquele ano, contra o Avenida, e voltou a ficar à disposição apenas no final do ano.

O problema é que, desde então, em virtude das "sombras" de Rochet e Anthoni, Ivan nunca mais recebeu uma oportunidade.