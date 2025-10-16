Inter

Com incerteza sobre Rochet e falhas de Anthoni, gol vira ponto de atenção no Inter

Uruguaio se recupera de cirurgia na mão esquerda e de lesão no pé esquerdo e não tem retorno garantido para este ano. Ivan Quaresma é a alternativa ao atual titular

Rodrigo Oliveira

