Com duas novidades, Inter está escalado para enfrentar o Mirassol

O Inter está escalado para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, no Estádio Maião, na cidade paulista. Com relação ao time que venceu o Botafogo, na última rodada, o técnico Ramón Díaz promoveu duas alterações.
O esquema com três zagueiros segue, mas Juninho, com lesão no adutor da coxa esquerda, dá lugar a Victor Gabriel. Ele fará companhia a Vitão e Mercado.
A outra mudança é no setor ofensivo. O treinador argentino não poderá contar com Carbonero e Borré, que estão retornando da seleção colombiana após dois amistosos na data Fifa. Quem assume a vaga no ataque ao lado de Vitinho é o paraguaio Óscar Romero.
O esquema de Ramón Díaz é o mesmo da vitória contra o Botafogo, o 3-4-3. Atrás dos dois atacantes estará Alan Patrick, com mais liberdade para chegar ao ataque. Já no meio, o quarteto terá os dois volantes Bruno Henrique e Thiago Maia, além dos alas Bernabei e Aguirre.
Sendo assim, o Inter está escalado com Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Óscar Romero, Alan Patrick e Vitinho.
E no banco de reservas estão Ivan, Clayton Sampaio, Pedro Kauã, Alisson, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Bernardo Jacob, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Yago Noal, Ricardo Mathias e Raykkonen.