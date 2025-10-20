Com dois jogos fora em sequência, Inter abre semana mais aliviado após vencer o lanterna

Bruno Henrique (8) marcou o gol da vitória Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter se reapresenta nesta segunda-feira de olho em dois jogos nos próximos cinco dias, ambos fora de casa. Na quarta-feira, visita o Bahia, na partida atrasada da 14ª rodada. No sábado, o adversário da 30ª rodada do Brasileirão é o Fluminense, no Maracanã.

A semana, dura, ao menos começa com o alívio de ter exorcizado o fantasma de ganhar do lanterna e voltado a abrir sete pontos do Z-4.

De olho no Vitória

A distância se manterá se o Santos bater o Vitória, na Vila Belmiro, a partir das 21h30min desta segunda-feira. Em 17º, o time baiano teria, com esse cenário, de tirar esses sete pontos em nove jogos. E ainda há, no caminho, o próprio Santos, que abre a noite em 16º, e o Atlético-MG, 15º.

O Inter tem os mesmos 35 pontos do Ceará, 13º, e um a menos do que Grêmio e Corinthians (que jogaram uma partida a mais), Bragantino e Vasco (que entram em campo nesta segunda-feira). Ganhar o jogo atrasado levaria o Inter à oitava posição.

"Pressão muito forte"

Mas antes disso, há muito a ser feito. Ramón Díaz reconheceu que o time precisa melhorar em vários aspectos. Só que, como se costuma dizer em futebol, é bem melhor arrumar o time em meio a vitórias. E ganhar do Sport era fundamental.

— A atuação foi muito satisfatória porque tínhamos uma pressão muito mais forte do que eles. Se o resultado não tivesse acontecido, teríamos uma briga diferente daquela que queremos. Não é fácil jogar esse tipo de partidas — declarou Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, antes de explicar:

— Temos de saber como estamos jogando. Na pressão, a bola pesa 50kg. Quando se enfrenta um adversário assim, muda muito. Claro que não queremos que o adversário tenha um minuto de posse ininterrupta, gire a bola. Mas o Inter é grande, a pressão é diferente. Foi uma semana muito dura, nos cobramos muito.

Suspensão importante

Para o jogo de quarta-feira, a ausência será Carbonero. O atacante levou terceiro cartão amarelo. Borré, que foi titular no domingo, será mantido. A dúvida é saber a condição de Alan Patrick. Fora do jogo contra o Sport por causa de uma lombalgia, o camisa 10 fará tratamento para estar à disposição dos próximos compromissos. Mercado, poupado pelo desgaste do excesso de jogos, também deve voltar.