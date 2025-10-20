Inter

Menos pressionado
Notícia

Com dois jogos fora em sequência, Inter abre semana mais aliviado após vencer o lanterna

Após fazer 2 a 0 no Sport, time de Ramón Díaz se prepara para recuperar jogo atrasado contra o Bahia e encarar Fluminense no Maracanã

Rafael Diverio

