Com desfalques e cobranças ao técnico: como chega o Botafogo para enfrentar o Inter 

O Inter recebe o Botafogo neste sábado (4), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão. O clube carioca vem de vitória por 2 a 1 contra o Bahia e está na quarta colocação, com 43 pontos.
O time chega desfalcado para a partida. O lateral Alex Telles tem dores crônicas no joelho e não joga, assim como Marçal, que foi cortado da última partida por dores musculares. Suspenso, Cuiabano também fica de fora. Outra baixa é o zagueiro Kaio Pantaleão, que tem suspeita de lesão grave no joelho.
— Contra o Bahia no segundo tempo, o Davide botou o David Ricardo na lateral. Então pode ser que seja um zagueiro improvisado, já que ele é canhoto — projeta Thiago Veras, setorista da Super Rádio Tupi.
Um provável time tem Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Alexander Barbosa e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodriguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
O clima é de muitas cobranças sobre o técnico Davide Ancelotti. O Botafogo ainda está oscilando no campeonato e está distante das cabeças da tabela.
— Há muita cobrança da torcida em relação ao planejamento do Textor, da diretoria. O Botafogo abandonou o Carioca, as competições do início do ano, Supercopa, Recopa, e depois foi muito mal na Libertadores e na Copa do Brasil. No Brasileiro, está na zona de classificação pra Libertadores, mas não está brigando pelo título — explica o setorista.
