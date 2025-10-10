Com compra em compasso de espera, Victor Gabriel pode receber nova chance como titular do Inter

Emprestado pelo Sport, atleta tem metade do passe fixado em R$ 3 milhões. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Se nenhum fato novo ocorrer no período de treinos durante a data Fifa, Victor Gabriel terá, contra o Mirassol, na próxima quarta-feira (15), mais uma oportunidade para mostrar que merece ser adquirido em definitivo pelo Inter.

Conforme apurado por Zero Hora, a negociação está em compasso de espera, faltando dois meses para expirar o empréstimo do Sport. A diretoria colorada argumenta que, até dezembro, tem prioridade para comprar 50% dos direitos econômicos em R$ 3 milhões.

Nova chance

Emprestado pelo clube pernambucano ainda no ano passado, o jovem defensor de 21 anos recebeu as primeiras chances no elenco profissional neste ano. Até agora, foram 29 jogos com a camisa colorada.

Em 27 vezes foi titular, sendo primordialmente zagueiro. Em três oportunidades atuou na lateral-esquerda, na ausência de Bernabei: contra Vitória e Palmeiras, sob o comando de Roger Machado, e diante do Juventude, na estreia de Ramón Díaz.

Curiosamente, as duas únicas vezes em que saiu do banco de reservas foi na primeira rodada do Gauchão, contra o Guarany de Bagé, e no último sábado (4), na vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, substituindo atletas contundidos.

A brecha que se abre agora é justamente porque Juninho permanecerá afastado na retomada do Brasileirão, por lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Desta vez, contudo, Victor Gabriel pode formar um trio de zagueiros ao lado de Vitão e Gabriel Mercado, caso o sistema tático utilizado antes da parada seja mantido.

— No futebol brasileiro, tem que se adaptar a distintas circunstâncias que você tem nos jogos, sobretudo quando joga fora e quando joga em casa. Nós nos adaptamos muito ao elenco que a gente tem, mas nos sistemas também somos de trocar bastante. Quando algo dá certo, continuamos. Mas, às vezes os jogos te pedem de trocar e você tem que trocar. Não pode ficar com só a ideia que você tem e quando você olha o jogo, pede algo diferente — comentou o auxiliar Emiliano Díaz.