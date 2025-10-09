Com cinco nomes para duas vagas, meio-campo vira o setor mais concorrido no Inter de Ramón Díaz

A escolha pelo esquema com três zagueiros transformou o meio-campo no setor com maior concorrência por vagas no novo Inter de Ramón Díaz.
A partir da entrada de um terceiro defensor no lugar de um meio-campista, sobraram apenas duas vagas para pelo menos cinco volantes do elenco que postulam a condição de titular.
Na vitória contra o Botafogo, quando o 3-4-3 foi a formação adotada, os meias escolhidos foram Thiago Maia e Bruno Henrique. Porém, Luis Otavio e Alan Rodríguez estavam lesionados na ocasião e devem voltar em breve. Além deles, Bruno Gomes também desponta como candidato a uma vaga no setor.
Contra o Mirassol, na quarta-feira (15), que marca a retomada do Brasileirão, Luis Otavio e Alan Rodríguez não devem estar à disposição, pois seguem em recuperação de lesão muscular. Porém, quando ambos estiverem aptos, a disputa no meio promete ser acirrada.
Veja os volantes que disputam vaga
Luis Otavio
Promessa da base, teve boas atuações nas oportunidades em que atuou sob o comando de Ramón Díaz. Além disso, proporciona mais proteção defensiva do que os concorrentes. Ainda se recupera de lesão muscular.
Thiago Maia
É considerado um meio-campista completo, que reúne valências defensivas e ofensivas, além de ser um jogador experiente. Por isso, é forte candidato.
Alan Rodríguez
É um dos favoritos a se tornar titular quando estiver recuperado de lesão muscular, sobretudo pela intensidade, algo muito valorizado pela nova comissão técnica. Proporciona, além da marcação, uma saída ofensiva rápida pelo lado direito.
Bruno Henrique
Experiente, vem atuando como titular desde o primeiro jogo. Também reúne atributos defensivos e ofensivos. Porém, o atleta de 35 anos pode perder pontos por ser menos intenso do que os demais.
Bruno Gomes
Destaque do Brasileirão 2024 como lateral, ingressou como volante no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Se repetir no meio-campo o nível de atuação que apresentou no flanco direito no ano passado, vira candidato forte à titularidade.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.