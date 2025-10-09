Com cinco nomes para duas vagas, meio-campo vira o setor mais concorrido no Inter de Ramón Díaz

Meio-campo terá duas vagas para cinco candidatos. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A escolha pelo esquema com três zagueiros transformou o meio-campo no setor com maior concorrência por vagas no novo Inter de Ramón Díaz.

A partir da entrada de um terceiro defensor no lugar de um meio-campista, sobraram apenas duas vagas para pelo menos cinco volantes do elenco que postulam a condição de titular.

Na vitória contra o Botafogo, quando o 3-4-3 foi a formação adotada, os meias escolhidos foram Thiago Maia e Bruno Henrique. Porém, Luis Otavio e Alan Rodríguez estavam lesionados na ocasião e devem voltar em breve. Além deles, Bruno Gomes também desponta como candidato a uma vaga no setor.

Contra o Mirassol, na quarta-feira (15), que marca a retomada do Brasileirão, Luis Otavio e Alan Rodríguez não devem estar à disposição, pois seguem em recuperação de lesão muscular. Porém, quando ambos estiverem aptos, a disputa no meio promete ser acirrada.





Veja os volantes que disputam vaga

Luis Otavio

Luis Otavio dá mais proteção defensiva do que os concorrentes. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Promessa da base, teve boas atuações nas oportunidades em que atuou sob o comando de Ramón Díaz. Além disso, proporciona mais proteção defensiva do que os concorrentes. Ainda se recupera de lesão muscular.

Thiago Maia

Thiago Maia tem características defensivas e ofensivas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

É considerado um meio-campista completo, que reúne valências defensivas e ofensivas, além de ser um jogador experiente. Por isso, é forte candidato.

Alan Rodríguez

Alan Rodríguez é um dos favoritos a ser titular. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

É um dos favoritos a se tornar titular quando estiver recuperado de lesão muscular, sobretudo pela intensidade, algo muito valorizado pela nova comissão técnica. Proporciona, além da marcação, uma saída ofensiva rápida pelo lado direito.

Bruno Henrique

Bruno Henrique pode ficar de fora por ser menos intenso do que os concorrentes. Jeff Botega / Agencia RBS

Experiente, vem atuando como titular desde o primeiro jogo. Também reúne atributos defensivos e ofensivos. Porém, o atleta de 35 anos pode perder pontos por ser menos intenso do que os demais.

Bruno Gomes

Bruno Gomes se destacou como lateral no Brasileirão 2024. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

Destaque do Brasileirão 2024 como lateral, ingressou como volante no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Se repetir no meio-campo o nível de atuação que apresentou no flanco direito no ano passado, vira candidato forte à titularidade.