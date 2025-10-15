Com Borré e Carbonero iniciando no banco, Colômbia empata com Canadá em amistoso

Canadá x Colômbia empataram sem gols, em amistoso disputado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Adam Hunger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Colômbia foi até Nova Jersey enfrentar o Canadá nesta terça-feira (14) em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 e não saiu do zero. Rafael Borré e Johan Carbonero, atacantes do Inter, iniciaram, a partida no banco de reservas.

Após um primeiro tempo movimentado, Borré foi acionado pelo técnico argentino Néstor Lorenzo aos 15 minutos do segundo tempo. O camisa 19 do Colorado entrou no lugar de Cucho Hernández.

Com boa participação, uma logo após sua entrada, aos 18 minutos, o atacante conduziu com velocidade pelo lado direito e cruzou a bola na área, que encontrou Yáser Asprilla. O jogador finalizou com o pé esquerdo no centro do gol do goleiro canadense St. Clair.

O jogador do Inter segui participativo e lutando na partida, cometendo faltas, inclusive. O lance de maior perigo e que quase resultou no gol dos Cafeteiros foi justamente com Borré envolvido. O atacante subiu e cabeceou com estilo após cruzamento de Kevin Castaño, mas a bola passou raspando a trave direita do arqueiro do Canadá.

Carbonero, diferentemente do seu colega de time, não saiu do banco de reservas durante todo o jogo.